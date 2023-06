Ex compañero de Messi recuerda una práctica en el Barcelona: “Le entré durísimo y su padre vino a tirarme la bronca, me dijo de todo”

Lionel Messi sorprendió al mundo con su fichaje por el Inter Miami. El astro argentino dejó al Paris Saint-Germain y recalará en la institución norteamericana después de la gira amistosa de la selección argentina en territorio asiático.

Primero, la Albiceleste superó a Australia, en un cotejo donde el zurdo logró anotar el gol más rápido de su carrera. Este lunes, el cuadro campeón del mundo deberá visitar al combinado de Indonesia, en Yakarta. Después del encuentro, el atacante, que está próximo a cumplir 36 años, iniciará sus vacaciones para posteriormente dirigirse a su nuevo destino en la costa atlántica de Estados Unidos.

En Florida, Messi vivirá la última parte de su laureado recorrido en el fútbol. En su carrera, el transandino compartió camarín con cientos de jugadores. Uno de ellos fue Thiago Motta, de quien fue compañero en sus primeros años en el Barcelona. El ítalo-brasileño surgió en la Masía y debutó en el primer equipo en 2001. En la Ciudad Condal, el centrocampista presenció la irrupción del argentino, su debut y su consolidación.

Con los catalanes ganó la Champions League, en 2006, además de múltiples torneos locales. En ese sentido, el volante, que se retiró vistiendo la camiseta del PSG en 2018, recordó una curiosa anécdota con el rosarino. En conversación con la Gazzetta dello Sport, Motta contó que se llevó un reto de Jorge Messi, padre de Leo, luego de propinarle una entrada al zurdo.

Thiago Motta en su paso por el Barcelona.

“El comienzo no fue nada fácil. Las prácticas eran una guerra, cada balón que agarraba me gritaban todos: ‘pásamela, pásamela’. ¡Y cómo entraban y con qué dureza! Puyol me dijo que hiciera lo mismo y entonces ya me respetaron un poco más”, arrancó contando Motta, a modo de introducción sobre su paso por los culés.

El centrocampista siguió muy detalladamente la instrucción del central, lastimando a Messi: “En un entrenamiento le entré durísimo a Leo y su padre, Jorge, vino a tirarme la bronca y decirme que iba demasiado fuerte, me dijo de todo. La verdad, es que era la única forma de frenarlo”, señaló.

Esta situación recordó a lo contado por Todibo, exdefensor catalán que actualmente juega en el Niza: “Todos sabíamos que no se le podía lesionar. A Messi se le defendía en los entrenamientos con mucho cuidado. Aprendí mucho junto a Messi e incluso le robé algunos balones, con cuidado de no lastimarle”, comentó en su momento el francés.