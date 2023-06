“Esto no es nivel para vos, no te sirve”: el ninguneo de Sampaoli a equipo del ascenso argentino que enfureció a histórico DT transandino

El paso de Jorge Sampaoli como técnico de la selección de Argentina no fue muy auspiciosa. El Casildense no logró llevar a la Albiceleste a llevar un papel protagonista en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

A eso se suma un episodio que recordó el entrenador transandino del club Brown de Adrogué Pablo Vicó, uno de los más experimentados en el ascenso argentino, quien debió enfrentar un mal rato que terminó rememorando en diálogo con la radio FM Urbana Play.

Allí recordó el momento en el que Sebastián Beccacece lo invitó para disputar junto con su equipo un amistoso contra la selección Sub 20 de Argentina.

“Me invitó Sebastián Beccacece a jugar con la Sub 20 de Argentina. Yo le dije: ‘Mirá que a lo mejor el nivel que tenemos en las Divisiones Inferiores no es tan alto’. Me dijo: ‘No, no, a mí me sirve’. Hicimos un popurrí de chicos y nos ganaron 3-0″, recordó.

Claro que tras ello el ex director técnico de la U y de la Roja tomó un papel protagonista en la historia, aunque evitó nombrarlo de forma directa.

“Estaba ‘el señor’ con una gorrita de lana. Yo estaba agradeciéndole a Beccacece por haberme invitado, y él sin decir buenos días ni nada, le dice (a Beccacece) ‘esto no es nivel para vos, no te sirve’”, agregó a continuación.

“Yo lo miré y Beccacece me agarró de la muñeca porque le iba a contestar. Por respeto y porque era el entrenador de la Selección Argentina, me callé la boca”, prosiguió sobre el caso.

Y luego concluyó: “después me enteré de otras cosas… En esto nos conocemos todos. No tenés que aparentar, tenés que ser una buena persona, para que cuando tengas una devolución sea de las mejores”.

Cabe recordar que la llegada de Jorge Sampaoli a la banca de la selección de Argentina se dio después de sus éxitos cosechados en Chile. Tras ser campeón con Universidad de Chile de la Copa Sudamericana en 2011 tomó el mando de la roja que consiguió imponerse en la Copa América de 2015.

Con estos registros, el casildense llegó a reemplazar en el cargo a Edgardo Bauzá. Luego de Rusia 2018 decidió dar un paso al costado, tomando el equipo Lionel Scaloni de forma interina hasta ser confirmado como oficial semanas más tarde. Allí continuó hasta alcanzar la notable campaña que llevó a Lionel Messi y compañía a levantar la copa de campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022.