“Esperamos que se apliquen las sanciones que correspondan”: el fútbol femenino se pone en alerta tras los escándalos de este fin de semana

El fútbol femenino se vuelve a poner en alerta después de las indignantes situaciones que han ocurrido tanto en la Primera División como en el torneo de ascenso.

Este sábado tres partidos de la segunda categoría del balompié nacional debieron ser suspendidos. El primer caso fue el de Unión Española vs. Magallanes. Este último equipó no contó con las suficientes jugadoras habilitadas para disputar el encuentro.

Luego, Deportes Temuco y Ñublense no pudieron disputar el encuentro debido a que los árbitros no llegaron a dirigirlo. Además, el choque entre Santiago Wanderers y Deportes Melipilla debió ser suspendido por el juez central a causa de la ausencia de la ambulancia, la que terminó llegando al Complejo Deportivo Mantagua 34 minutos después de la hora en la que estaba programado el duelo.

Y como si fuera poco, en la Primera División se vivió una nueva situación bochornosa. Para el partido entre Deportes Puerto Montt y Santiago Morning solo llegó un árbitro y este debió estar a cargo del compromiso.

Debido a esto, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) emitió un comunicado en el que condenan las acciones y solicitan que se investigue y sancione a los responsables.

“Es impresentable y una total falta de respeto a las jugadoras, clubes y quienes esperaban el partido, la no llegada del equipo de arbitraje para el encuentro de Deportes Temuco y Ñublense. Exigimos que haya una aclaración por parte de la ANFP y la Comisión de Árbitros”, manifestaron sobre dicha situación.

También apuntaron que la suspensión del duelo entre Wanderers y Melipilla por falta de ambulancia “es vergonzosa. Según las bases del campeonato, la responsabilidad es exclusivamente del club. La ausencia de la ambulancia lleva inevitablemente a concluir que la seguridad de las jugadoras no es prioritaria a la hora de organizar partidos”.

“Por otra parte, se anunció la suspensión del encuentro de Unión Española y Magallanes porque el último no tiene las suficientes jugadoras habilitadas. El 23 de mayo se aprobaron las bases del campeonato del Ascenso Femenino 2023. No se entiende por qué no se anticipa esta situación, cuando la ANFP, quien organiza el campeonato, está al tanto de los registros de sus clubes. Nuevamente somos testigos de que la autorregulación no funciona en el fútbol”, acusan.

A su vez, sobre el partido entre Albiverdes y bohemias expusieron que “como si no fuera suficiente, en el partido de Primera División entre Puerto Montt y Santiago Morning solo llegó un árbitro y el partido se jugó así. Esto es nuevamente inadmisible: condiciona un encuentro que lleva planificación detrás y que, además, es clave al ser la última fecha de la primera rueda”.

Por último apuntaron que “esperamos que se apliquen las sanciones que correspondan y que esto sea una alerta para los clubes y la ANFP a trabajar como debidamente en la profesionalización del fútbol femenino. Como jugadoras y Asociación estamos desde nuestros roles trabajando por hacer crecer el fútbol femenino, pero si alertamos a una Federación que no sanciona a sus clubes ni visibiliza y aclara estas situaciones, es difícil progresar”, finalizaron.

Por su parte, Javiera Moreno, vicepresidenta de Anjuff, declaró que “todos estos sucesos no se condicen con lo que aparece en las bases del torneo organizado por la ANFP, tampoco se condice con la profesionalización del fútbol femenino. Lamentablemente lo ocurrido es un precedente sumamente negativo. Vamos a oficiar a la ANFP y a la Comisión de Árbitros para que se investigue lo sucedido. Necesitamos explicaciones, respuestas concretas. Y también las sanciones respectivas a las personas que se determine sean responsables.