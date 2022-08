Jürgen Klopp cuestiona el actuar económico del Barcelona: “Si me dices que no tengo dinero, entonces no gasto nada”

La ventana de fichajes del Barcelona no ha pasado desapercibida. En unos meses en donde la directiva ha admitido problemas económicos, ha intentado desprenderse de jugares e incluso ha vendido porcentajes de sus propiedades, la entidad catalana ha gastado 153 millones de euros en fichajes. Esa dualidad ha levantado suspicacias y hoy fue el turno de que Jürgen Klopp tomara la palabra.

El entrenador del Liverpool concedió una entrevista al medio alemán Kicker y abordó con incredulidad la situación del Barcelona, quien en los últimos días logró (luego de otra palanca económica) poder inscribir a sus refuerzos en la competición española.

“No lo entiendo por varias razones. Si me dices que no tengo dinero, entonces ya no gasto nada. Mi tarjeta de crédito fue girada dos veces, afortunadamente eso fue hace unos años. Estoy viendo esto como un fanático del fútbol, no lo entiendo”, respondió el germano, sumándose a una lista no corta de personalidades del fútbol que no ven con buenos ojos lo hecho por el ex club de Lionel Messi.

Pero el estratega fue más allá y puso el ejemplo del Borussia Dortmund para seguir con los cuestionamientos. “El único club que conozco que una vez vendió el estadio y otros derechos por adelantado fue el Borussia Dortmund. Aki Watzke tuvo que venir en el último segundo y salvarlo todo. Y no sé si hay un Aki Watzke en Barcelona”, añadió, haciendo referencia al director general del equipo alemán desde 2005.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que el equipo español recibe críticas desde las esferas germanas, ya que durante el periodo de negociaciones entre Barcelona y Robert Lewandoski, la gente del Bayern de Munich fue siempre enfática en enrostar la complicada situación económica que atraviesa el equipo de Xavi, la cual lo ha llevado a vender sus derechos televisivos.

En aquella oportunidad de Karl-Heinz Rummenigge hasta el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann criticaron continuamente al club, por lo que incluso Joan Laporta tuvo que salir al paso de los comentarios. “He notado un cierto desconocimiento y falta de información por parte de algunos de sus responsables, algunos han llegado hasta a distorsionar la realidad. No eran conscientes de la fuerza y el apoyo que tiene este club. Si yo no me meto en cómo gestionan el club, les rogaría que hicieran lo mismo y no se metan con nosotros. Que se preocupen de lo suyo”, fue la respuesta del presidente baulgrana. Esta vez, ¿le contestará a Klopp?