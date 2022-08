Gustavo Quinteros alaba la actitud de Colo Colo en la victoria ante Palestino: “Es un premio para el equipo que más insistió”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a la importante victoria que obtuvo su equipo frente a Palestino por la cuenta mínima. El Cacique sufrió para imponerse ante el cuadro árabe, pero Marcos Bolados encaminó a los albos que se afianzan en la cima del Campeonato Nacional.

En un deslucido y trabado encuentro, el cuadro Popular logró superar la férrea defensa de los pupilos de Gustavo Costas, quien dejará el fútbol criollo para asumir la dirección técnica de la selección boliviana en noviembre.

No fue hasta el tiempo de adición del complemento que Colo Colo batió la valla custodiada por Daniel Sappa. Los dirigidos por Quinteros se vieron incómodos durante la gran parte del partido y no lograron obtener la profundidad para generar peligro. En ese sentido, el estratega le entregó indicaciones a Leonardo Gil y Gabriel Costa para así lograr superar el laberinto impuesto por Palestino.

Bolados festeja el agónico gol a Palestino. FOTO: AGENCIAUNO

“Sí, lo teníamos a Costa solo a la espalda de los volantes y no podíamos encontrar el pase filtrado. No lo dimos nunca bien, entonces no podíamos progresar en ataque. Pero bueno, después encontramos un poco más de fútbol por las bandas con (Cristián) Zavala y (Marco) Rojas cuando entraron, entraron muy bien. Luego vino la definición de Bolados. Yo le dije que se junte con Rojas por el lado derecho porque el lateral de ellos juega bien, pero por ahí no tenía respaldo en la marca”, señaló posterior al partido.

“Le doy muchísimo valor porque el partido no tuvo tantas jugadas claves o claras para hacer el gol. Nosotros, por ímpetu, por garra, por ganas, lo fuimos a buscar y merecimos. Creo que merecimos el triunfo”, complementó el DT, refiriéndose a la importancia que adquiere el resultado pensando en la fase final del campeonato.

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, en la victoria frente a Palestino por la cuenta mínima. FOTO: LUIS BOZZO/AGENCIAUNO

No se dan por vencidos

Ya en la sala de prensa, el director técnico del Cacique comentó la complejidad que tuvieron sus dirigidos debido a la disposición táctica de Palestino. “Fue un partido parecido a otros que, cuando los equipos vienen, marcan hombre a hombre a nuestros extremos, laterales y volantes. No tuvimos muchos espacios porque no arriesgaron demasiado en ataque y jugaron mucho de contra con sus delanteros. Apuntaron mucho a eso”.

“Yo creo que todo equipo que venga va a saber que Colo Colo va a atacar hasta el final porque en cualquier momento van a cometer el error. No bajamos los brazos, seguimos atacando e insistimos, más allá de que el primer tiempo no tuvimos opciones claras. Yo creo que es un premio para el equipo que insistió mas en ir por el resultado”, complementó en conferencia.

Con respecto al próximo desafío de los albos frente a Ñublense por Copa Chile, el adiestrador comentó que están concentrados en “el miércoles (partido de ida) y en el domingo la revancha. Son 180 minutos”.

“Va a haber cambios. Hay jugadores que vienen trabajando muy bien, vienen entrando a los partidos y merecen jugar. Para nosotros la Copa Chile es muy importante también. Algunos van a jugar, otros no. Junto al preparador físico vamos a tomar la mejor decisión”.

Colo Colo se enfrentará a los Diablos Rojos por los octavos de final del torneo el 17 y el 21 de agosto. En tanto, Palestino deberá esperar hasta el sábado 27, fecha en la que se medirá ante Curicó Unido.