Xavi alucina con el posible regreso de Messi a Barcelona: “Se merece una segunda oportunidad”

Al margen del roce futbolístico, la gira de Barcelona de pretemporada en Estados Unidos ha permitido alimentar el morbo futbolístico. En ese escenario, quedó instalada la idea de un probable regreso de Lionel Messi a la Ciudad Condal, aunque solo en la temporada subsiguiente.

Así quedó refrendado en las palabras, primero, del presidente culé Joan Laporta. Apurado por la multiplicidad de medios agolpados en la gira norteamericana, el timonel no pudo más que reconocer cuáles son sus intenciones.

“Creo que conseguiremos hacer realidad que Messi se retire en el Barça. Esto es una aspiración. No hay nada hablado. Me siento corresponsable de este final. Creo que es un final provisional”, dijo el mandamás del cuadro blaugrana.

Incluso, Laporta ahondó en sus palabras y lamentó la manera en que terminó el ciclo de La Pulga en el club que lo lanzó al estrellato. En ese sentido, explicó que su idea como Junta Directiva es resarcir ese error.

“La etapa de Leo no acabó como todos queríamos. Acabó muy condicionada por cuestiones económicas. Tenemos una deuda moral con él en este sentido. Nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido en todos los campos”, aseguró Laporta.

Xavi, feliz

Después de los dichos de Laporta, la conferencia de prensa en la previa del partido entre Barcelona y New York Red Bulls quedó atrapado en la posibilidad del regreso del transandino.

De esa manera, el técnico del cuadro azulgranate, Xavi Hernández, no pudo desentenderse de tamaña noticia. En esa misma línea, se mostró feliz por la idea de que su excompañero vuelva al Camp Nou.

“Me gustaría que la etapa de Messi en el Barça no se hubiese acabado. Creo que se merece una segunda oportunidad. Ojalá que se dé. Si la pregunta es: ¿me gustaría que volviera? La respuesta es sí. Es una idea de futuro que tiene el club, pero no para esta temporada”, explicó el ex mediocampista.