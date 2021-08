Laporta intenta suavizar la salida de Messi: “Siempre tendrás las puertas del Barça abiertas”

Joan Laporta es, por estas horas, uno de los principales apuntados por los hinchas del Barcelona. El timonel del club quedará en la historia por haber sido incapaz de retener a Lionel Messi, el último gran ídolo de la afición culé. El dirigente fue quien encabezó las conversaciones para intentar que el astro se quedara en el club que ha defendido durante toda su carrera. Sin embargo, los números terminaron por no cuadrar y lo concreto es que La Pulga está fuera del club. Y que hoy se despidió en una emotiva ceremonia.

De todas formas, el presidente del Barça intenta darle una salida armoniosa al astro. Lo hace a través de su cuenta en Twitter, en la que le manifiesta su gratitud. “Deseo lo mejor para ti, Messi, y para tu familia. Siempre tendrás las puertas del Barça abiertas. Gracias por todo”, manifiesta el dirigente.

“No podía hipotecar al club”

Hace dos días, Laporta había intentado explicar la noticia más dura que ha recibido el barcelonismo en los últimos años. El directivo aludió a las apreturas financieras por las que atraviesa el club, que hacían insostenible acometer una inversión millonaria como la que implicaba la renovación del vínculo con Messi.

“Para cumplir el fair play no podemos hipotecar medio siglo parte de los derechos de televisión. No estoy dispuesto a hacerlo. Tenemos una institución con casi 122 años de historia y está por encima de jugadores, incluso por encima del mejor jugador del mundo, que hemos tenido placer de tenerlo aquí. No vemos esta operación interesante para nosotros, por el importe y por poner a disposición de la operación parte de los derechos audiovisuales. El Barça está por encima de todo y se ha de preservar la institución. Hemos pasado de todo y hemos salido adelante. Yo estoy convencido de que la etapa es exitosa”, declaró el dirigente para explicar el fin de las tratativas con la mejor figura que tenía.