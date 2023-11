Se rompe el tendón de Aquiles el día de su retiro: la terrible despedida de estrella de la selección femenina de Estados Unidos

Megan Rapinoe no pudo despedirse del fútbol de la manera que esperaba. Este sábado, la emblemática jugadora estadounidense tenía su último partido como profesional. Esperaba que fuera una fiesta. Sin embargo, debió abandonar por lesión el campo de juego antes de los 5 minutos de partido. Y no por una dolencia simple: asegura que se cortó el tendón de Aquiles.

A los 3′ de compromiso, en una jugada desafortunada y sin contacto con rivales, se resbaló cayó al suelo. Sus compañeras del OL Reign debieron continuar sin ella en la cancha. El golpe de la situación lo sintieron y finalmente no pudieron quedarse con el título de la National Women’s Soccer League al perder ante Gotham tras caer por 1-2.

Para la escuadra de Nueva Jersey, se trata de su primer título de esta categoría. La heroína fue la española Esther González, quien marcó el segundo tanto de las ganadoras. Es un campeonato especial, además, porque Juan Carlos Amorós se transforma en el primer entrenador hispano que liga femenina de Estados Unidos.

Megan Rapinoe se lamenta tras la derrota de su equipo. Foto: Kyle Terada-USA TODAY Sports

Luego del encuentro de definición, Rapinoe se mostró muy ofuscada por lo vivido. “Definitivamente no es como me había imaginado este último partido. Estoy bastante segura de que me he roto el tendón de Aquiles”, comentó a la transmisión de la cadena CBS.

“Estoy orgullosa de nuestro equipo, obviamente las muchachas lo dieron todo. De igual manera, Gotham se merecía mucho este trofeo, han tenido un gran año. Desde mi lugar simplemente doy gracias a todos los que estuvieron en este viaje durante todo este tiempo. Ha sido increíble. Quizás solo al margen de este cierre, no lo habría escrito de manera diferente. Estoy muy orgullosa de toda mi carrera y realmente agradecida por todo lo que me ha dado”, señaló.

Emblema del fútbol femenino

A sus 38 años, Megan Rapinoe buscaba darle un broche dorado a su carrera profesional. La conocida Pinoe fue doble campeona del mundo con Estados Unidos, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el Balón de Oro de 2019.

Este año venía siendo muy emotivo para la jugadora. En septiembre ya había cerrado su largo ciclo con la selección estadounidense. En 17 años jugó 203 encuentros y llegó a convertir 63 goles.

Es tal su importancia para el deporte en el país norteamericano que en julio de 2022, recibió de manos del Presidente Joe Biden, la Medalla Presidencial de la Libertad. No solo se ha destacado dentro del campo de juego, también fue opositora al gobierno de Donald Trump. Se ha mostrado como una de las figuras públicas con más manifestaciones en favor de la igualdad de género y los derechos LGBT+.