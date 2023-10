La U se inscribe en los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina con un gol en la agonía

Universidad de Chile consiguió la noche de este miércoles un importante resultado en la Copa Libertadores femenina. La U consiguió rescatar un empate contra Independiente de Santa fe en la última fecha de la fase de grupos de la competencia lo que le permitió a las universitarias meterse en los cuartos de final del torneo.

Tras imponerse a Universitario y Olimpia, las azules llegaban como las favoritas para enfrentar al conjunto colombiano y necesitaba tan solo un empate para conseguir el objetivo de la clasificación. Incluso perdiendo podía lograrlo, pero para aquello debía esperar que el conjunto peruano derrotara a las paraguayas.

El sufrimiento para las leonas comenzó en el primer tiempo. Un autogol de Fernanda Pinilla en los 35′ hacía que las miradas se fueran hacia el otro partido. Tras la vuelta del descanso la U seguía abajo y Olimpia daba muestras de buen fútbol y terminó venciendo por 3-1 a Universitario, lo que obligaba al conjunto nacional a convertir para mantener la chance de seguir en la competencia.

Independiente e Santa fe intentó aprovechar este nerviosismo y tuvo varias chances para poder aumentar la diferencia. Sin embargo, en un rápido contragolpe Rebeca Fernández consiguió vencer la resistencia de la portera rival para colocar el 1-1 en el minuto 89′ y alcanzar la clasificación como líderes del Grupo B con siete unidades.

Ahora en los cuartos de final las azules deberán enfrentarse contra otro equipo colombiano: Atlético Nacional que quedó segundo del Grupo A con seis puntos tras solo caer contra Palmeiras, las actuales campeonas defensoras.

Además, este jueves se llevarán a cabo las definiciones de los grupos C y D también con participación nacional. A partir de las 17.00 horas de Chile Colo Colo enfrentará a Always Ready. El club boliviano cayó en sus dos encuentros previos contra Corinthians y Libertad Limpeño, por lo que no tienen chances de avanzar.

En paralelo, el conjunto brasileño intentará defender el primer lugar de la zona midiéndose contra el elenco paraguayo.