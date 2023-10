Histórico peruano analiza las falencias de la Roja de Berizzo: “Chile dejó de hacer algo que hizo muy bien en su inicio con Sampaoli”

En Perú ya se palpita el llamado Clásico del Pacífico, el duelo que los enfrenta con su vecino Chile. Una nueva versión, más deslavada que algunas anteriores, sobre todo porque enfrenta a “dos equipos necesitados”. Así lo resume Julio César Uribe, delantero del cuadro del Rímac en España ‘82. El exentrenador de su equipo nacional advierte que la Bicolor “tiene con qué hacer daño a Chile”. Sobre la Roja confiesa que “perdió el equilibrio desde que empezó con Sampaoli” y concluye que “algunos jugadores ya cumplieron su ciclo”. Asimismo agrega que “Chile dejó de hacer algo que hizo muy bien en su inicio con Jorge Sampaoli, el tema de presionar en bloque”.

¿Cómo analiza el próximo Clásico del Pacífico?

Es un partido de dos equipos necesitados. Dos selecciones que han adolecido con muchos problemas para el gol. Eso es lo que estamos viendo, tratando dl ser objetivos, pero tanto ustedes como nosotros abrigamos esperanzas.

¿Qué le ha parecido este equipo de Eduardo Berizzo?

Vi el partido de Chile contra Colombia, el empate sin goles. Intentó atacar con insistencia, generó dos o tres posibilidades. Pero, esa cantidad es muy poco para un equipo local. Un equipo, en 90 minutos, debe generar entre cuatro o cinco opciones, por lo menos, para tener opciones de ganar. Eso no se vio.

¿Y cuál es su opinión de su equipo nacional?

Perú tampoco generó mucho ante Brasil. Nada más que un disparo en el palo de Paolo Guerrero. Entonces, tratará de buscar una mayor vocación ofensiva y, a partir de ahí, Chile tendrá más opciones para atacar o contraatacar dependiendo cómo se desenvuelvan los jugadores.

Pero tiene sus opciones…

Perú tiene con qué hacerle daño, tiene variantes. Pero no solo debe preocuparse de atacar, sino que tiene que defender bien, eso es lo normal. Un equipo más ofensivo debe de tener una buena capacidad de repliegue y, cuando has defendido bien, debes encontrar una competencia de desdoble. Eso no cambiará jamás.

¿Cuáles son las virtudes del cuadro de Juan Reynoso?

Perú tiene gente hábil y rápida por los costados y en el medio del ataque tiene a alguien que espera los centros para concretar, que es Paolo Guerrero. El tema es el mediocampo, quién lo gana, ahí estará el destino del encuentro.

¿Cómo ve a la Roja, en términos generales?

Chile dejó de hacer algo que hizo muy bien en su inicio con Jorge Sampaoli. El tema de presionar en bloque, con buenas lecturas a partir de la recuperación, con bueno juego y una buena administración de la pelota. Conexiones eficientes, atacar con propiedad… Chile perdió el equilibrio entre defender y atacar. En la transición de esa pérdida, algunos jugadores ya han cumplido su ciclo a nivel de selección, ahí es donde estamos viendo las dificultades normales de lo que significa el recambio generacional.

¿Cómo avizora el partido en el Monumental?

A Perú le cuesta más recuperar la pelota, sobre todo el tema de la presión. Entonces vamos a ver quien administra mejor la pelota, quien presiona mejor y qué equipo toma la decisión correcta para jugar más adecuadamente y pelear menos. Puede ser un partido muy intenso, muy emotivo. El fútbol es para gente inteligente también, la idea es tomar decisiones que te lleven a jugar y no a pelear.

¿Pesa el hecho de que la Bicolor nunca ganó en Santiago por las Eliminatorias?

No creo que pese. La historia se respeta, se reconoce y se aplaude. Con el privilegio de la vida, sino te es favorable tienes que tratar de cambiar el rumbo. Y si te favorece, tratar de conservarla. Es un tema interpretativo de selecciones mayores y de menores; porque es un privilegio representar a tu país en eventos internacionales. Entonces, la historia se escribe competencia tras competencia, partido tras partido. Así de simple.

¿Qué análisis hace de Paolo Guerrero?

Paolo está completamente vigente. Solo ratifica el gran jugador que es. Reitera que es uno de los mejores atacantes de Sudamérica, a pesar de su edad, porque es un gran profesional.

¿Cómo lo podrá detener Chile?

Y bueno, el adversario ya sabe cómo juega. Hoy día hay más videos de análisis, se conocen fortalezas y debilidades, es otra cosa. Entonces los equipos saben cómo minimizar los riesgos y cómo maximizar sus potencias ofensivas.