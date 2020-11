Julio César Uribe, ex seleccionado peruano: “Hoy no es tan difícil quitarle la pelota a Chile, como antes”

Julio César Uribe es parte de la historia grande del fútbol peruano. Volante de técnica exquisita, jugó el Mundial de España en 1982. Un año antes estuvo en una terna prodigiosa: fue el tercer mejor jugador de América detrás de Maradona y Zico. Fue el impulso para saltar a Italia, donde también hizo historia, pues fue elegido el mejor extranjero de la Serie A italiana en 1983, con la camiseta del Cagliari. Con esos pergaminos y la experiencia de haberse medido en varias ocasiones a la Roja, se toma el tiempo para analizar el partido de hoy, en el Estadio Nacional. “Sé que no están Aránguiz y Medel y que tampoco estará Eduardo Vargas, pero no quienes los van a suplir. Lo que sí puedo decirle es que Perú, más que nunca, tiene argumentos para ganar en Santiago”, advierte El Diamante, como era conocido en su época de jugador, a La Tercera.

¿Llega, esta vez, mejor Perú que Chile?

Noto más optimismo, más confianza sin que signifique subestimar al adversario. La mejor manera de respetarlo es enfrentarlo de tú a tú y no evitando perder. Perú va a salir a buscarle, sabe que está en mejor momento. Chile tiene lo suyo. Los técnicos saben si se atacan.

¿Es muy distinto el Chile de Rueda respecto del que fue campeón de América dos veces?

Chile puede cambiar porque los momentos son distintos, pero la historia que escribió es el mejor momento de distinción de un grupo de jugadores que llevó a sonreír a un país. A partir de ahí no han sido los mismos momentos. Los técnicos tienen una forma de ver el juego, pero siempre el punto de partida es el momento de mayor éxito. Uno no puedo hacer prevalecer su percepción, sino tratar de recuperar ese mejor momento, Hay que tomar decisiones para recuperar ese momento. Adaptarse a la necesidad del fútbol actual. Hay que jugar bien, pero hay que incorporar la presión de no dejar jugar. No correr en vano, como he visto en muchas selecciones. No puedo dejar de tener en cuenta el no dejar jugar. Hoy no es tan difícil quitarle la pelota a Chile como antes.

¿Qué hace que los partidos entre Chile y Perú siempre sean especiales?

La historia está escrita así y lo que se debe cambiar en la historia es que es una oportunidad para hermanarnos. No estar atrapados en lo que pasó afuera. El fútbol es pasión y deporte. Yo trato de diferenciar el deporte de lo que aconteció en otros tiempos. Lo mío es el fútbol. Es tratar de ser solidario, de respetar a los países. Hay que retroalimentarse. De que es clásico es clásico, pero es un partido de fútbol donde ambos quieren ir al Mundial. No más que eso.

¿Hay alguno que recuerde especialmente?

Cuando me tocó dirigir, le ganamos con mucha propiedad en Lima en 2001 (3-1, con goles de Flavio Maestri, Andrés Mendoza y Claudio Pizarro y descuento de Reinaldo Navia). Pudieron ser muchos más. Como jugador me tocó perder en Lima en el repechaje del 85, con gol de Jorge Aravena, y caer en Chile (4-2), por un problema de preparación. La actual selección peruana, en cambio, es saludable. Todos se conducen bien en ese aspecto.

¿Se sigue considerando a Chile como un equipo soberbio, por lo que pasó en el camarín del Nacional de Lima en 2015?

Usted sabe que el técnico piensa distinto al jugador o al hincha. Uno tiene que darle la interpretación que merece el momento. Si lo interpretas como burla te va a incomodar, pero si lo interpretas como una muestra de alegría, es distinto. A mí me dio lo mismo, pero si los hubiera tenido enfrente, les arranco la cabeza. El fútbol da revancha. Y Perú se la tomó. Les ganó dos veces. En el fútbol pensamos así. No nos sentimos mal porque escribiste. Lo que no hay que perder es la humildad. Ese es el mensaje. Mientras más grande, más humilde. Lo dijo el rey Pelé. A alguien le ganó ese hombre.

¿Influirá eso en que el jugador peruano sienta más deseos de ganarle a Chile?

Es parte del plan emocional. Un jugador que no se caliente no puede ser competitivo. Lo importante es tener un carácter regulado, porque hay un reglamento que regula el juego.

¿Qué explica el crecimiento que ha tenido Perú y que le permitió, sin ir más lejos, asistir al Mundial de Rusia?

Cuando se trabaja en equipo siempre se está más cerca de conseguir el propósito. Cuando eres disciplinado, tienes buenos profesionales, tienes buena conducta. Chile ha tenido algunos problemas grupales y se ha ido fragmentando. Tienen buena memoria, pero el técnico debe recomponer lo que se ha fragmentado. Ser técnico es hermoso por eso. Porque impone desafíos que van más allá de la cancha.

¿Serán capaz Perú de mantener ese nivel en estas Eliminatorias?

Va a ser más difícil. Los que no han estado quieren estar. Hay que ganarles. Lo alentador es que se tiene con qué. Hay buenos argumentos.

¿Le afectará mucho la ausencia de Paolo Guerrero?

No se ha hablado de Paolo en los primeros partidos y el fútbol es así. Pero hay que reconocerle que es un jugador icónico, excelente. Pero cuando no está hay que buscar la forma de suplirlo.

¿Qué valor le asigna a la nacionalización de Gianluca Lapadula? ¿Le alcanza para reemplazar a Guerrero?

Si el técnico lo convocó para que aporte, es lo que esperamos. Que ayude a ganar. Es un buen jugador, tiene golazos. Le he visto varios, Pero no lo puedo calificar por un gol. Tendría que verle varios partidos para ser concluyente.