Paolo Guerrero amenaza a Chile en la previa del duelo eliminatorio: “Queremos traernos los puntos”

Si hay algo que puede definir el partido del jueves entre Chile y Perú (21:00 horas) es la necesidad de ambos equipos. Así lo reconoció Paolo Guerrero, goleador histórico del equipo del Rímac, quien advirtió a la Roja en la previa del duelo por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Definitivamente tenemos que sumar. Para todo el grupo está claro que lo necesitamos. Lo que más queremos es hacer un gran partido en Chile y traer los puntos aquí a Perú”, aseguró el Depredador tras unirse a la disciplina de su equipo nacional.

Asimismo, el talentoso delantero advirtió que “ahora se trata de trabajar juntos y mejorar contra Chile. Trataremos de que el rival nos haga menos daño y atacarlos cuando podamos”.

Al ciento por ciento

El atacante no vio acción con su equipo, Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, en el último fin de semana. Sin embargo, descartó que arribe con alguna molestia para enfrentar el llamado Clásico del Pacífico.

“No tengo ningún golpe. Mi último partido fue contra Defensa y Justicia (semifinal de la Sudamericana). Después conversé con el profe (Luis Zubeldía), no me quisieron llevar para el partido que teníamos con Delfín. Me dijeron que me querían guardar porque se vienen partidos importantes con mi selección y después, a la vuelta, contra Emelec, al margen de la final de la Sudamericana”, dijo el exjugador de Hamburgo de Alemania.

Sobre el mismo punto, aclaró que “me dijeron que ya podía incorporarme a mi selección si lo quería. Entonces tomé la decisión de venirme acá, pero sin ningún problema físico. Estoy listo para trabajar, para prepararnos de la mejor manera y medirse a Chile”.

Consultado por la inclusión del zaguero de origen danés Oliver Sonne, Guerrero contestó que “es importante su convocatoria. Es un jugador que se está adaptando al grupo, es un poco callado. Creo que no habla muy bien el español. He tenido pocos momentos para conversar con él. Yo tampoco hablo muy bien el inglés (ríe)… Pero me imagino que algo me comunicaré con él, sobre todo para que se sienta tranquilo y cómodo con el grupo”.

Además, agregó que “lo único que se le pide a Sonne es que sude la camiseta, que lo deje todo. Eso ya lo conversaremos en grupo. Para nosotros es una incorporación muy importante. Es un jugador que viene de Europa, de otra cultura”.