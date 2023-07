Preocupación en Perú: Gianluca Lapadula se perderá las primeras seis fechas de las Eliminatorias

En Perú hay preocupación de cara al inicio de las Eliminatorias. La selección albirroja pierde a su principal carta de gol, ya que Gianluca Lapadula será baja por cinco meses y no podrá disputar las primeras seis fechas del camino a Estados Unidos, Canadá y México 2026. El atacante no estará en el duelo ante la Roja, en la tercera jornada.

En Cagliari dieron a conocer que el delantero fue operado con éxito de una lesión en su tobillo, pero no se prevé que retorne a las canchas durante el 2023. “El futbolista Gianluca Lapadula se sometió hoy a pruebas en la clínica Villa Stuart de Roma: las pruebas destacaron una inestabilidad del compartimento medial del tobillo derecho que requirió una cirugía de corrección artroscópica. La operación, realizada por el profesor Attilio Santucci y el Dr. Fabrizio Forconi, fue perfectamente acertada”, exponen en un comunicado.

Durante la temporada 2022-23, Lapadula tuvo los mejores registros de su carrera en la Serie B. Marcó 26 goles en 42 partidos y lograron el ascenso a la Primera División de Italia.

Gianluca Lapadula celebra un gol ante Paraguay en las últimas Eliminatorias. Foto: REUTERS/Sebastian Castaneda

Es una baja importante para el DT de la selección peruana, Juan Reynoso, quien contaba con el goleador como uno de los futbolistas experimentados en el plantel. A sus 33 años, Lapadula acumula 25 apariciones con los del Rimac y 8 conquistas. Su debut por el combinado sudamericano se dio recién en 2020. Producto de la operación, no podrá decir presente en los choques ante Paraguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela.

En Perú han sufrido con el recambio tras el exitoso proceso de Ricardo Gareca. De esta manera, el país del norte visualiza a Paolo Guerrero como una opción real para comandar el ataque de su selección. Pese a tener 39 años, el ex Bayern Múnich volvió a las convocatorias durante la última fecha FIFA. El histórico centroatacante ya se perfila como el líder del ataque, tras la lesión de su compañero. Incluso, hace algunas jornadas disparaba contra sus críticos.

“Si me dicen mi edad, respondo que estoy jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el local, pero yo me mantengo en otra liga y con 39 años”, sentenciaba.