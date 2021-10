Brereton vs. Lapadula: el duelo de repatriados que marcará el Clásico del Pacífico

Ricardo Gareca se demoró cuatro años en convencer a Gianluca Lapadula Vargas para que formara parte de la selección de Perú. El delantero de padre italiano y madre incaica se sentía lejano al equipo y su presente en la Serie B del Calcio le impedían aceptar la invitación, como el mismo reveló en octubre del año pasado, cuando finalmente decidió ser parte de la Bicolor.

“Hace cuatro años vino a conocerme el técnico Ricardo Gareca a Italia y hablamos de la Copa América, pero jugaba los playoffs del Pescara y pensé que, en aquel momento, aceptar la convocatoria de una selección a la que era poco cercano no hubiera sido correcto”, reveló el atacante de 31 años, en una entrevista a Sky Sports. Hoy, el Bambino de Los Andes, como le apodan en Perú, es una de las principales figuras de su selección.

Reinaldo Rueda se demoró mucho menos en convencer a Ben Brereton Díaz. Los contactos comenzaron recién en el segundo semestre del año pasado. Sin embargo, el gran interés del delantero de padre inglés y madre chilena aceleró el proceso. Eso sí, Rei se fue de la selección chilena y no alcanzó a dirigir al atacante del Blackburn. Su primer llamado lo concretó Martín Lasarte, en mayo pasado.

“Elegí venir a Chile, porque quiero jugar por Chile. Lo que pase no me importa. Quiero jugar por Chile. Es un gran honor y un privilegio ponerme esta camiseta y jugar un minuto. No estoy pensando en Inglaterra, vine aquí a jugar por Chile”, sostuvo el futbolista de 22 años, en entrevista con La Tercera.

Dos historias muy similares que chocarán este jueves, en el marco de un nuevo Clásico del Pacífico entre la Roja y Perú. Un duelo que se disputará en Lima y que será clave en la lucha por la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Gianluca Lapadula

Tanto Lapadula como Brereton surgieron de la necesidad de contar con un nuevo delantero, pero también de la falta de gol. Los del Rímac buscaban un reemplazante para Paolo Guerrero, mientras que Chile no lograba consolidar a un 9 de área que llevara la batuta del recambio, ante la sequía constante de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Hasta ahora, ambos casos han sido valorados positivamente por parte de sus respectivas selecciones. Sin embargo, la irrupción del ítaloperuano, que también puede jugar como mediapunta, ha superado todas las expectativas. Sin lugar a dudas, un gran acierto de Gareca.

Sin ir más lejos, Lapadula fue el goleador de la última Copa América con cuatro conquistas, en la misma línea del argentino Lionel Messi y el colombiano Luis Díaz. Además, el delantero, que debutó en noviembre de 2020, justamente, ante la Roja de Rueda, en Santiago, por Eliminatorias, tiene muy buenos números con la camiseta de la banda sangre: 13 partidos, 11 de titular, 963 minutos jugados, cuatro goles y tres asistencias. Titular indiscutido para el Tigre.

Llega en un buen momento, ya que en la actual temporada de la Serie B de Italia suma cuatro partidos con el Benevento, con cuatro tantos a su haber. Su mejor actuación fue el 21 de septiembre, ante el AS Citadella, donde se matriculó con un triplete en apenas 17 minutos. Una estadística temible para la nueva carta de gol incaica, tasada en US$ 4,6 millones, según Transfermakt.

Mientras tanto, Brereton aún no debuta por Eliminatorias, aunque bien pudo hacerlo en los empates con Argentina y Bolivia, en junio, pero Machete prefirió dejarlo en la banca. Una decisión errada, porque el ariete hizo una más que aceptable Copa América, en Brasil, donde incluso anotó su primer gol con la camiseta criolla, precisamente, ante los altiplánicos.

El nacido en Stoke-on-Trent, valorizado en US$ 8,1 millones, registra cinco partidos con la Roja, una sola anotación y una asistencia, ante Uruguay. Lo más probable es que sea titular en esta triple fecha, ante la baja por lesión de Eduardo Vargas. Y también por su gran presente en Inglaterra, ya que pasa por su mejor momento.

Hasta ahora, la actual temporada ha sido la mejor de Brereton Díaz en el Blackburn Rovers, de la Championship británica, ya que en 11 partidos acumula 10 goles y una asistencia. Además, jugó todos los minutos. Es decir, fue titular y jamás fue sustituido, por lo que se trata de un pilar fundamental para el técnico Tony Mowbray.

También fue estelar y jugó los 90′ ante el FC Morecambe, en la primera ronda de la Copa de la Liga, donde su equipo fue eliminado. Una estadística que resalta comparada con la de otros chilenos como Arturo Vidal y el mismo Alexis Sánchez, quienes conviven con la suplencia en el Inter de Milán.

Dos historias que chocarán este jueves en un duelo de repatriados que promete mucho. Tanto Lapadula como Brereton tendrán la misión de justificar por qué fueron reclutados, así como de saciar la sed de gol de Perú y Chile, sus respectivas selecciones, en un nuevo Clásico del Pacífico.