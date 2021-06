Punto dorado: Chile empata en Argentina con un gol de Alexis Sánchez

¿Merecía más Argentina? Quizás. ¿Merecía menos Chile? Por ningún motivo. La Roja rescató un empate que puede ser fundamental. Un punto que se impuso a todo. A los nervios del debut, a la incapacidad del árbitraje, a Messi y a un viaje asesino, planeado por la dirigencia del país vecino. Contra todo eso, los pupilos de Martín Lasarte mostraron el escudo y la alcurnia de jugadores como Bravo, Alexis o Medel. El puzzle que terminó 1-1 y que nunca supo resolver la Albiceleste.

La Roja partió jugando contra 12. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela estaba tan nervioso que los errores que se repetían. El punto es que la mayoría eran en favor de los locales. La rabia acumulada por un viaje de miseria se multiplicaba. Y Martín Lasarte, de saco y corbata, se quitaba la mascarilla a cada rato para reprobar el trabajo del juez.

En medio de tanta tensión, el partido estaba parejo. Ambos elencos con dos líneas de cuatro en el medio, aunque los aleros transandinos con más vocación ofensiva. La amarilla al minuto condicionó a Pablito Galdames. Por suerte para Chile, el ataque rival se cargó por la otra banda, por donde se mueve preferentemente Lionel Messi. Y ahí, la dupla Mena-Meneses trabajaban horas extra para contener los ataques. Pocos espacios, poco tiempo para pensar. El mayor reproche de la Roja, su exceso de pelotas perdidas en la salida, especialmente cuando el primer pase corría por cuenta de Guillermo Maripán.

La estrella del Mónaco, uno de los mejores de la liga francesa, no se acomoda al perfil. Sus yerros empezaron a martillarle la cabeza. Más fuerte después del penal que le hizo a Lautaro Martínez, que el pito desestimó, pero que fue avisado por el VAR. Bien cobrado, fue falta. La falla de Maripán fue su reacción lenta ante un pase en diagonal para el delantero del Inter de Milán. Messi no falló, mandó a Claudio Bravo al otro lado.

Había que mostrar carácter. Pachorra. Cualidades que sobran en jugadores como Chales Aránguiz, Gary Medel (quien despejó cualquier duda) y Alexis Sánchez. Tres pilares de la generación dorada, que se juntaron a los 36′ en un pelota detenida. El centro del Príncipe, el pivoteo del Pitbull y la definición del Niño Maravilla. Argentina sorprendida, la Roja emparejaba el marcador y el juego. Hasta ese minuto, Messi solo era el gol y nada más.

Algo se encendió el mejor del mundo al final del primer tiempo. Se generó una falta cerca del área y el zurdo amenazó. El momento de brillo para el gran capitán. La pelota iba al ángulo, pero Bravo saltó como un veiteañero para sacarla con la punta de los dedos. Una volada para portada de todos los diarios del planeta, la clave para irse al descanso con el tablero igualado.

La historia no cambió mucho en el complemento. La Albiceleste apurando más con el escudo que con sus ideas. Después de unos minutos, el Equipo de Todos salió del apremio. Alexis tomó el balón, enganchado. Puso calma cuando todos estaban nerviosos. Y descarga, principalmente por la derecha, donde Mauricio Isla no terminó bien las jugadas. Lasarte hizo un cambio osado: sacó al amonestado Galdames y puso a César Pinares. Resignó marca por ataque. Pero el jugador de Gremio no entró enchufado y, desde su ingreso, Argentina tomó el control del juego.

Pero la defensa respondía. Con Medel siempre regular y con Maripán mejor parado. A los 80′, sin embargo, los bicampeones de América se salvaron de otro tiro libre de Messi, que pegó en el poste. La misma Pulga, a poco del cierre, sacudió desde fuera del área y generó una nueva tapada de Bravo. Había que aguantar. Y el capitán volvió a lucirse con el nuevo zurdazo del 10 transandino.

Chile no le permitió celebrar a los argentinos. Sumó un punto valioso, que no estaba en los papeles. Recupera así algo de lo que perdió con Reinaldo Rueda en Venezuela. Ya pasó el cuco, ahora viene la obligación: ganarle a Bolivia en Santiago, el martes, en San Carlos Apoquindo. Buen debut de Lasarte por los puntos. Sus jugadores le respondieron. La ilusión camino a Qatar 2022 vuelve a crecer.

Ficha del partido:

Argentina 1: Emiliano Martínez; Juan Foyth (81′, Nahuel Molina), Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta (46′, Lisandro Martínez), Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (81′, Exequiel Paredes); Lucas Ocampos (46′, Ángel Correa), Ángel Di María (62′, Julián Álvarez); Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Chile 1: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Pablo Galdames (65′, César Pinares), Erick Pulgar, Charles Aránguiz (86′, Tomás Alarcón), Jean Meneses; Eduardo Vargas (81′, Carlos Palacios), Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte.

Goles: 1-0, 24′, Messi anota de penal, tras falta de Maripán sobre Martínez avisada por el VAR; 1-1, 36′, Sánchez marca con arco vacío tras pivoteo de Medel.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN). Amonestó a Martínez Quarta, Romero (ARG); Galdames (CHI)

Estadio Único de Santiago del Estero: sin público: