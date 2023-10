Paulo Díaz advierte sobre la dificultad que representa para Chile enfrentarse a la selección de Perú

En la interna de la selección chilena ya se palpitan los próximos duelos por las Eliminatorias Sudamericanas, ante Perú en Santiago y en Venezuela. Tras conseguir solo un punto de los primeros seis, los jugadores están conscientes de lo importante que resulta esta doble fecha.

Así queda claro en las declaraciones del zaguero chileno Paulo Díaz. El jugador de River Plate de Argentina habló en los canales oficiales de la Roja y destacó la dificultad del partido del jueves, en el Monumental.

“Contra Perú siempre han sido partidos difíciles, porque es un clásico. Queremos hacernos fuertes de local. Ojalá podamos hacer un buen partido, demostrar buenas cosas y quedarnos con mejores sensaciones”, explicó el exjugador de Palestino.

Sobre el siguiente reto, el martes 17 en Maturín, el defensor reconoció que “en Venezuela también será un partido complicado, porque hay mucho calor allá, las canchas son medias complicadas. Hay que adaptarse a todo lo que pueda venir en estas Eliminatorias. Esperamos hacer buenos partidos para el bien de la selección y tener seis puntos para seguir progresando”.

Asimismo, el exfutbolista de San Lorenzo de Almagro en Argentina destacó la motivación personal que tiene para enfrentar este nuevo reto, sobre todo por la importancia de los próximos encuentros.

“Siempre es lindo venir a la selección chilena. Después de superar la lesión me he sentido bastante bien, esperaba con ansias esta nominación para volver a vestir la camiseta de la Roja”, afirmó el defensa.

Consultado por su momento futbolístico, Díaz reconoció que ha logrado cuajar una buena campaña con el cuadro millonario, donde fue campeón en el último torneo de liga.

“Después de superar la lesión, ha sido muy bueno lo que he hecho en mi club, he tenido partidos bastante buenos, con un nivel alto. Espero poder reflejar lo mismo acá en la selección”, aclaró el ex de Colo Colo.