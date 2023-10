Amague al destino: el día en que Juan Reynoso, el técnico de Perú, se salvó de la tragedia de Alianza Lima por una lesión

El 8 de diciembre de 1987 es una fecha imborrable para el fútbol peruano y mundial. En esa fatídica jornada, el avión que trasladaba a Alianza Lima de vuelta a la capital peruana, después de haber ganado un partido por la competencia local, se precipitó y generó una de las peores tragedias que recuerde el balompié mundial: 43 personas vinculadas al club fallecieron en el accidente. La emergencia tendría, después, una conexión con Chile: Colo Colo cedió al club peruano a los jugadores José Letelier, Parko Quiroz, Francisco Huerta y René Pinto, lo que dio inicio a una hermandad que se mantiene hasta ahora.

Hubo un jugador que escapó al fatídico destino y que hoy estará en el estadio Monumental. Se trata de Juan Reynoso, el encargado de dirigir a la selección incaica que, como Chile, busca un cupo en el Mundial que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

Una figura incipiente

Reynoso tenía entonces 17 años. Con sus condiciones naturales disimulaba de sobra la falta de experiencia y se había transformado en una alternativa válida para el técnico Marcos Calderón. Sin embargo, para el duelo que enfrentaría a Los Íntimos con el Deportivo Pucallpa, que terminaron ganando por la cuenta mínima, no estaría disponible: una molestia muscular le impidió sumarse a la delegación. Hoy, con certeza, agradece ese percance.

La escuadra limeña se impuso por la cuenta mínima, lo que le permitió mantenerse en la cima del campeonato Descentralizado, lo que los perfilaba para la consecución del título del certamen. Nadie sospechaba lo que ocurriría cuando el Fokker F-27, matrícula AE-560, caería sobre el mar de Ventanilla, a poco de llegar al aeropuerto Jorge Chávez.

Una formación de Alianza Lima. Arriba, Reynoso es el cuarto de izquierda a derecha.

El accidente se tomó la páginas y los minutos de las coberturas periodísticas a nivel mundial. En principio, se informó respecto de una falla de comunicación entre el piloto y la torre de control de la terminal aérea. Recién sobre 2006 se determinó que fallas técnicas en la aeronave y la inexperiencia de quien lo conducía desencadenaron la caída.

Cuatro más

Juan Reynoso no fue el único que eludió a la muerte. También lo hicieron César Espino, quien estaba suspendido por la expulsión que había recibido en el partido anterior. A ambos se sumaron otros tres elementos que se quedaron en casa por decisión técnica: Benjamín Rodríguez, Juan Illescas y Arturo Guadalupe.

El actual estratega peruano permaneció en el club hasta 1990. Celebró dos títulos del Descentralizado y uno del Metropolitano. Eso sí, también festejó con la camiseta del archirrival de la escuadra de La Victoria: Universitario. No había llegado a acuerdo para la renovación del contrato con su ex club. “Estoy muy agradecido a Alianza. Lo que soy como gente de fútbol es por Alianza. Yo crecí en ese vestuario. Entiendo, porque me tocó pasar por Alianza, la U y Cristal, cuál es la esencia en la que nos hacen crecer en ese momento. Si algo me reprocho a mis 52 años es no haber salido a decir qué pasó en ese momento. He sido preso de mi silencio por no querer generar polémica o tratar de evitar el morbo”, explicó el año pasado.

Después de consagrarse con el equipo crema, que dirigía Sergio Markarian, quien en Chile fue campeón con la U, continuó su carrera en el fútbol mexicano: actuó en el Cruz Azul y el Necaxa.