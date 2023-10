Duro golpe para el Team Chile: campeón panamericano de ciclismo cae por dopaje y Arley Méndez no recibe autorización para competir en Santiago 2023

El Team Chile anunció algunos cambios en la nómina original de la delegación que participará en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “Este lunes, el Equipo de Misión del Comité Olímpico de Chile, liderado por nuestro Secretario General y Jefe de Misión, Jaime Agliati, realizaron junto a la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 la Reunión de Registro de la Delegación del Team Chile (DRM, por sus siglas en inglés)”, explicó el Comité Olímpico, mediante un comunicado.

“En esta reunión fueron inscritos finalmente 664 deportistas, lo cual varía con respecto a la cifra inicial de seleccionados nacionales con cupos disponibles para competir en Juegos Panamericanos”, agrega el escrito, que luego detalla caso a caso las situaciones, siendo las más complicadas la del ciclista Felipe Peñaloza, actual oro panamericano en la Madison (junto a Antonio Cabrera, ya suspendido por sustancias ilícitas), y la de Arley Méndez, quien no estuvo disponible para un control de dopaje por lo que figura suspendido.

Sobre Peñaloza, el COCh informa que “recibió ayer lunes la notificación formal sobre un resultado analítico adverso en un control de dopaje, en el cual se detectó la presencia de Esteroides Anabolizantes Androgénicos, lo cual implica su Suspensión Provisional Obligatoria. Ante esta situación, su inscripción no se realizó”.

En el caso de Méndez, sostiene que “hasta el momento de la Reunión de Registro de la Delegación, el Comité Olímpico de Chile no recibió ninguna comunicación formal de que el estatus de ‘suspendido’ del deportista ante la International Testing Agency se haya modificado. Ante esta situación, su inscripción no se realizó”.

El pesista cubano nacionalizado chileno relató en junio pasado a El Deportivo en qué consistía esta complicación y esperaba por una solución, que no llegó a tiempo. “Se está conversando con la internacional. Depende de ellos, para que me den el permiso, pero tengo la fe en que todo va a salir bien porque ya me han ido a hacer doping, me hicieron exámenes libres. Como atleta de alto rendimiento, la WADA me pidió un examen y tuve que mandar el certificado”, reveló.

Las otras modificaciones

Por otra parte, se anuncia la baja de la basquetbolista Macarena Retamales, quien no competirá en la modalidad 3x3, siendo reemplazada por Javiera Novión, quien también aparece inscrita en la modalidad 5x5. En la modalidad masculina, Diego Merino no estará en el 3x3 y será sustituido por Kevin Rubio, lo mismo que Sebastián Silva, quien será reemplazado por Diego Silva, quien ya estaba anotado en 5x5.

Asimismo, el atleta Guillermo Correa entró en la nómina del salto con garrocha. De este modo, el Team Chile competirá por primera vez como local en unos Juegos Panamericanos con 664 deportistas, la delegación más grande de la historia.