Las confesiones de Roger Federer tras su retiro: “No echo de menos el tenis; me siento en paz”

El nombre de Roger Federer quedará escrito en la historia del tenis. La leyenda del deporte blanco anunció su retiro en septiembre de 2022 y hoy, a casi dos años, vive una vida distinta. El suizo dejó el ajetreado ritmo de la competencia y vive otros desafíos fuera de las canchas.

Después de dos décadas en el máximo nivel, el ganador de 20 Grand Slams disfruta su vida familiar alejado de los grandes escenarios. Ya no brilla en Wimbledon ni compite palmo a palmo en Roland Garros. Más bien, dejó de lado el estrés de una disciplina que “no echa de menos”.

En conversación con GC, en la entrevista más extensa desde su retiro, Federer reflexionó sobre su presente y recordó sus antiguos desafíos en el tenis. Uno de ellos, por ejemplo, fue su gran rivalidad con Rafael Nadal o Novak Djokovic, a quienes asegura seguir de vez en cuando. “Bueno, obviamente estoy pendiente de cuando llegan lejos. Eres consciente de cosas como cuándo va a volver Rafa, o Novak rompiendo otro récord. Y me gusta, ¿sabes?, pero no voy a descuidar mi agenda ni organizar mi plan en función de un partido”, asegura Su Majestad.

“Pero estoy al tanto y me gusta ver que, sobre todo Novak, va viento en popa. Avanzando. Y sobre Rafa obviamente, me da pena que no haya podido jugar tanto como él quería, o nada en absoluto. Espero que pueda jugar en verano, porque tengo un buen presentimiento. Sé que se retiró de Indian Wells, Doha y demás, pero tengo esperanzas de que vuelva al circuito y le vaya bien”, añadió.

En ese sentido, también entregó detalles sobre el momento en el que anunció su retiro, donde también estuvieron presentes el serbio y el español. “Es una sensación positiva. Cuando me retiré en Londres, en la rueda de prensa junto a Andy (Murray), Novak, Rafa y (Björn) Borg y todos los que estaban allí, dije: ‘Es lo suyo que yo sea el primero en irme’. Yo viví mi momento cuando llegué al circuito profesional y ellos aún no estaban, y ahora es su momento sin mí. No me habría parecido justo que Murray se retirara por su cadera o Rafa, que no sabíamos cuánto tiempo iba a jugar, por sus rodillas. Me alegro de haber sido el primero en retirarme. Y ojalá ellos puedan jugar tanto tiempo como jugué yo”, añadió.

El tenis sin competitividad

Federer continuó en esa línea y aseguró que tiene tranquilidad tras dejar la disciplina: “Me siento muy aliviado, si es que eso tiene sentido. Los últimos años, con mi rodilla, fueron muy duros. Podías sentir que el final estaba cerca. Cuando todo se ha terminado, cuando has dado ese paso y estás retirado oficialmente, tomas aire y piensas: ‘Wow, estuvo bien’. En aquel momento sufría porque sabía que iba a ser muy duro, tanto el momento de retirarme en Londres como todo lo que venía. Más adelante tienes flashbacks, cuando ves highlights o cuando la gente te pregunta cómo te sentías en aquel momento y te enseñas imágenes”, indicó.

“No echo de menos el tenis, la verdad. Me hacen mucho esa pregunta, y la verdad es que no. Me siento en paz. Creo que se debe a que soy consciente de que mi rodilla, mi cuerpo y mi mente no me permiten estar ahí. Siento que le saqué todo el jugo a mi carrera. Lo intenté todo. Estoy en paz. Amo jugar al tenis cuando estoy con mis hijos”, añadió.

En ese sentido, dio a conocer momentos íntimos que aún lo mantienen cercano al tenis: “Hace poco reservé una pista de tenis con mi mujer por primera vez en mi vida. Fue hace un mes, jugamos al lado de nuestros hijos, que estaban recibiendo clase, y me lo pasé genial. Amo jugar al tenis y siempre pensé en ese momento en el que volviese a una pista sin tener en la cabeza que debo mejorar”, recordó.

“Es gracioso porque hace poco estuve en Stanford, ya que el hijo de Tony (Godsick, su agente) juega allí. Le dije: ‘Mira, en el resto de derecha, creo que deberías hacer esto’. Se lo expliqué rápido, cogí la raqueta... y seguía ahí. Eso no se va. Es como montar en bicicleta. Luego hicimos otro ejercicio, le intentaba explicar los diferentes tipos de derecha: con más comba, rápida, angulada, la que sea. Cada golpe que hice fue perfecto. Solo podía pensar: ‘Dios, sigue ahí’”, finalizó.