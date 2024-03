¿El fútbol chileno al alza? El debate que abre la histórica representación nacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Colo Colo cumplió. Con lo mínimo. En el estadio Monumental, el Cacique dejó en el camino al Sportivo Trinidense de Paraguay, con una laboriosa victoria de 2-1, para instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Se consiguió el primer gran objetivo del año para el elenco popular, y por cierto para Jorge Almirón, que trae consigo un premio deportivo y también económico. Son tres millones de dólares para las arcas del club por clasificar a la ronda de los 32, además de lo que corresponde por cada partido de local.

Palestino ya había conseguido el pasaporte en la noche del martes, en El Teniente de Rancagua. En una definición infartante, que se estiró a la tanda de penales, los árabes se impusieron sobre Nacional de Asunción (tras caer en los 90 minutos) para volver a la fase grupal de la Libertadores, lo que no conseguían desde 2019.

Un hito

Albos y tricolores sacaron la cara por el vilipendiado fútbol chileno, que no atraviesa por su momento más luminoso, tanto dentro como fuera de la cancha. Esta versión de la Copa trajo consigo un aspecto que, de alguna manera, levanta a una alicaída industria y la ubica en mejor posición respecto a la región. Sumado al acceso directo que alcanzaron Huachipato (campeón del Torneo Nacional 2023) y Cobresal (subcampeón), el fútbol local tendrá su representación más alta en la historia de una fase de grupos de la Libertadores: cuatro equipos.

“Obviamente para todo el fútbol chileno es bueno que representen muchos clubes, que sigan entrando, que sigan compitiendo dignamente y va a subir el nivel de todos. Obviamente hay muchas cosas para mejorar como torneo, pero es una felicidad creo que para todos los chilenos, lo veo diariamente y espero que todos los equipos chilenos lleguen lo más lejos posible y nosotros mucho más”, manifestó el zaguero albo Emiliano Amor. “Concretamos el primer paso. Nos va a ayudar mucho, queremos pelear por todo. Era importante clasificar a la Libertadores. Esto nos da tranquilidad para lo que viene... Nos va a hacer crecer mucho”, complementó Arturo Vidal.

Carlos Palacios después de anotarle a Sportivo Trinidense. (Foto: Agenciauno)

El alcance de la masiva inscripción criolla en la fase en que, para muchos, realmente empieza la Copa Libertadores, es materia de análisis. “Hay mérito. El sistema lo permite, porque hay más posibilidades de clasificar, pero es meritorio, más que nada por los clubes. No es el reflejo de la realidad del fútbol chileno, de calidad o de todo eso. Colo Colo le ganó a Trinidense. Cuando vi a los paraguayos pensé que iba a golearlos y pudo pasar, pero terminó sufriendo final, con los pelotazos, un argumento histórico de ese fútbol. Palestino también se complicó con un equipo paraguayo”, sostiene Leonardo Véliz, dos veces finalista del torneo continental: en 1973 con Colo Colo y dos años después, con Unión Española..

El Pollo llama a la mesura. “Hay mérito de los clubes y de que cuatro equipos chilenos estén en esta instancia. De los clubes porque trajeron buenos técnicos y algunos jugadores interesantes, pero hay que tomárselo con calma. Es solo la primera fase. Veo que a Colo Colo, por ejemplo, se le va a complicar”, advierte.

Jorge Aravena es incluso más categórico. “Definitivamente, creo que nuestro fútbol está al debe. No nos garantiza nada. Van a jugar la fase de grupo y veremos qué pasa. Huachipato y Cobresal están con méritos súper propios. Palestino sufrió más de la cuenta para llegar y Colo Colo le ganó a un equipo que no era malo, era perverso. No hilvanaban una jugada. Tiraban la pelota para adelante y después metieron un tipo de dos metros solo a chocar y así y todo a Colo Colo le costó quedarse con el triunfo. No fue una victoria con autoridad. Ante un equipo extremadamente limitado, Colo Colo se quedó con el triunfo. Qué bueno. Como chileno me pone contento, pero no es un reflejo de nada. Ni de evolución, ni de nada. A Colo Colo y Palestino les tocaron rivales muy accesibles y les costó una enormidad”, sentencia el Mortero.

Una herida que sana

En los tiempos pretéritos, la competición estaba reducida solo a los campeones y subcampeones, sin embargo los distintos cambios de formato permitieron la inclusión de más cupos para cada elenco de la Conmebol (además de México, que también participaba). Para la edición del año 2000, el torneo creció a 32 equipos y Chile pasó a tener tres plazas (en esa ocasión fueron Católica, la U y Cobreloa). Hasta 1999 eran solo dos.

De manera consecutiva, entre 2000 y 2004, el fútbol nacional contó con tres representantes en la fase grupal. Esto se cortó en 2005, cuando jugaron solo dos (aquella vez fue la U. de Chile y Cobreloa). Esto mismo se repitió en 2006 (Unión Española y la UC) y 2007 (Audax Italiano y Colo Colo). Desde 2008, las ocho ediciones que siguieron en la Copa tuvieron tres chilenos en la ronda de grupos. Además de los tres grandes del país, destacó la participación de elencos de provincia como Everton en 2009, Iquique y Huachipato en 2013, y O’Higgins en 2014.

En 2017, el certamen volvió a cambiar de formato, incrementando la cantidad de participantes, con fases previas antes de entrar en la ronda de los grupos. Entre 2017 y 2023, solo en una ocasión Chile contó con más de dos representativos en la fase de 32. Fue en 2019 con Universidad Católica, Universidad de Concepción y Palestino. Hoy, el panorama cambió. Solo Brasil y Argentina tienen más presencia que Chile.

El próximo lunes se realizará el sorteo de los grupos. Todos los equipos chilenos caerán en el bombo 4. Tanto Huachipato como Cobresal ocupan esa posición por el ranking Conmebol, que ordena a los equipos respecto a su ponderación por rendimiento en las copas. Por su parte, Palestino y Colo Colo entran en el pote 4 al llegar desde la fase previa, independiente a su ubicación en el ranking.