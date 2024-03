La Roja se comunica con Claudio Bravo pensando en los amistosos frente a Albania y Francia en Europa

La primera nómina de Ricardo Gareca en la Selección Chilena no dejó indiferente a nadie. Pese a que contó con las ausencias de Gary Medel, Ben Brereton y Arturo Vidal, el listado presentado sorprendió con la presencia de importantes nombres de la Generación Dorada que habían estado al margen desde hace largo tiempo. Se trata de Claudio Bravo, Eduardo Vargas y Mauricio Isla.

En el caso particular del arquero, su convocatoria llamó la atención, ya que no estaba presente en Juan Pinto Durán desde el amistoso ante Paraguay en 2023. Además, sus conocidas diferencias con Eduardo Berizzo y la poco continuidad en el Betis complicaban cada vez más su posible retorno. Los contactos telefónicos con el Tigre le volvieron a abrir las puertas.

Sin embargo, su ausencia en la nómina del Betis que se midió frente a Villarreal, en la caída del equipo de Manuel Pellegrini, generó preocupación en la Selección. Más cuando los amistosos frente a Albania y Francia se disputarán desde la próxima semana. Por lo mismo, desde el cuerpo médico de la Roja se comunicaron directamente con el oriundo de Viluco para conocer la gravedad de la dolencia. En el diálogo, el campeón de América aseguró que estará presente en Parma, ciudad italiana que será la que recibirá el primer cotejo del equipo de Gareca.

Pellegrini, en conferencia de prensa, daba pistas que la lesión de Bravo no era de gravedad. “Claudio tiene una pequeña contractura en el cuello, que no alcanza a recuperarse para mañana, pero no es nada grave”, indicó el Ingeniero. De paso, el técnico aprovechó de valorar la decisión del Tigre al citar al portero a la gira de amistosos.

“Me alegro mucho por Claudio, porque ha tenido un año bastante complicado en cuanto a diferentes lesiones que no le han permitido estar permanentemente jugando”, dijo el entrenador en la conferencia de prensa previa al duelo del domingo de los béticos ante el Villarreal.

Además de señalar que el golero de 40 años “está recuperado y entrenando muy bien”, el ex DT del Real Madrid destacó la experiencia que tuvo Bravo como capitán a lo largo de toda su trayectoria en el Equipo de Todos. “Creo que la personalidad que le entrega a la Selección, o a nosotros aquí en el Betis, es muy importante para el grupo. Es un liderazgo que él lo tiene por carrera, por claridad y por su personalidad dentro del grupo. Me alegro mucho por él”, agregó.

Pese a las alabanzas y la consideración del experimentado adiestrador, Gareca tendrá el veredicto final. En los últimos partidos, Brayan Cortés se afianzó en la portería como el titular y asoma como un nombre fijo en el proceso clasificatorio al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Sin embargo, los partidos amistosos ante Albania y Francia son una buena opción para que el capitán América alterne la posición con el guardameta del Cacique.