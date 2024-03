El respaldo del ausente Arturo Vidal al listado de Ricardo Gareca: “La nómina está bien; hay que dejar tranquilo al entrenador”

Ricardo Gareca entregó la primera nómina desde su llegada al banquillo de la Roja. En una conferencia de prensa dio a conocer los nombres de los 24 seleccionados, en una convocatoria que trajo sorpresas tanto por la presencia de algunos futbolistas como por la ausencia de otros.

Volvieron Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas, mientras que Gary Medel, Ben Brereton y Arturo Vidal quedaron fuera de los duelos amistosos ante Albania y Francia. En ese sentido, en cuanto a la ausencia del Rey, Gareca explicó que esta se debe expresamente a un tema médico: En cuanto a Arturo Vidal, el técnico expresó que tenía que ver con un tema médico. “Estaba con algunas molestias y quisimos que él tenga el tiempo para recuperarse. Ha venido arrastrando algunos inconvenientes, entonces que en Colo Colo logre esa continuidad que tienen que tener los jugadores. Me interesa que los jugadores puedan reponerse plenamente”, indicó.

No obstante, el oriundo de San Joaquín no tardó en referirse al tema y respaldó plenamente al entrenador de la Selección Chilena, aunque no entregó mayores detalles sobre su estado: “La nómina está bien, lleva a todos los que necesita para estos partidos”, comentó.

“Estoy recién volviendo”

Vidal, como de costumbre, realizó sus descargos a través de su canal de Twitch, plataforma que utiliza regularmente para opinar de la contingencia deportiva nacional. Además, pidió que se respeten las decisiones que tome Gareca: “Está bien. Hay que dejar tranquilo al entrenador, eligió a los jugadores que creen que son los mejores para estos dos partidos y listo”, añadió.

Por otro lado, también justificó su ausencia y explicó que se debe a su estado físico: “Yo estoy recién volviendo, ahora jugaré este partido con la U. Estoy tranquilo, preocupado de los partidos del domingo y miércoles, que son muy importantes”, aseguró.

Finalmente, mostró reserva ante la lista de convocados del Tigre: “Yo no hablo cuando estoy adentro de la selección de los que no están, menos hablaré cuando estoy afuera”, puntualizó.