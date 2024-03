Felipe Gutiérrez vuelve del retiro y jugará en el Ascenso

Duró poco el retiro del fútbol de Felipe Gutiérrez. El mediocampista oriundo de Quintero, prospecto de la cantera de Universidad Católica, hace poco había anunciado el fin de su carrera deportiva. Sin embargo, aquello tuvo un vuelco. El jugador, mundialista en Brasil 2024, se convirtió en uno de los movimientos más relevantes al cierre del libro de pases del Ascenso, firmando por la Universidad de Concepción.

Gutiérrez, de 33 años, había anunciado en el mes de enero su retiro del fútbol profesional a través de su cuenta de Instagram, con un mensaje en el cual explicó sus sensaciones y motivos para tomar la determinación. Una lesión le impedía seguir en el alto rendimiento.

“Hay veces que las decisiones se vuelven muy difíciles y más aún dejar esta profesión cuando aún tenía la sensación de poder competir, pero la artrosis severa que me diagnosticaron no me permite seguir compitiendo, siempre me imaginé y soñé con dejar el fútbol cuando ya no hubiera donde más ir, pero nunca imaginé que el fútbol me dejara a mi”, manifestó el volante, quien pasara por el Twente, el Betis, Internacional de Porto Alegre y Colorado Rapids, entre otros.

A menos de dos meses de haber anunciado su retiro, Felipe Gutiérrez sorprende y retorna de la mano del Campanil, pensando en el Campeonato Ascenso 2024. Cabe recordar que el equipo penquista atraviesa por una importante etapa de cambios, luego de que su rama de fútbol pasara a ser una sociedad anónima deportiva, y que el empresario árabe Rimoun Hanouch se convirtiera en el nuevo controlador de la institución (que se desliga de la casa de estudios), en una concesión que se extiende por los próximos 25 años.

“El campeón de América ya está aquí”, posteó la cuenta oficial del club en X (ex Twitter) para darle la bienvenida a Gutiérrez. Por su parte, el propio jugador también emitió algunas palabras a las redes oficiales de la UdeC: “Estoy muy contento de formar parte del club, de esta hermosa institución y espero que cumplamos el anhelo de todos que es ser parte de Primera División”.

El exjugador de la UC no es el único movimiento del Campanil ad portas del cierre del libro de pases. También se incorporó el lateral izquierdo Cristián Gutiérrez, chileno-canadiense, formado en Colo Colo y con pasos por Huachipato, Unión Española y el Vancouver Whitecaps de la MLS.

El arranque de la temporada ha sido complejo para la U. de Concepción. Ha jugado dos partidos en el torneo de Primera B y perdió ambos: 3-1 con San Marcos de Arica y 3-0 ante Deportes Antofagasta. Debe el partido de la primera fecha, ante San Luis de Quillota, en la Región de Valparaíso.