“Una burla atroz”: en Italia sufren con los penales fallados por Alexis Sánchez y sus compañeros en la eliminación del Inter por la Champions

El estadio Metropolitano de Madrid vivió uno de los duelos más parejos de los octavos de final. El Atlético venció 2-1 a Inter de Milán muy cerca del final para dejar la serie 2-2. Un alargue en el que Alexis Sánchez entró conectado, pero muy tarde. Finalmente, el partido se decidió en los penales donde los hispanos ganaron 3-2 con el chileno como villano, después de que el meta Oblak tapara su remate.

El chileno, que jugó desde los 102′, en reemplazo de un errático Thuram, no fue el úníco que erró en la instancia decisiva.. Calhanoglu y Depay dejaron el marcador 1-1, pero Oblak tapó el disparo de Alexis Sánchez, quien quedó un par de minutos como el villano.

Pero su compañero Sommer salvó al chileno, tras tapar la intención de Saúl. Pero la noche era de Oblak, quien tapó un segundo consecutivo, ahora a Davy Klaassen. Rodrigo Riquelme dejó la cuenta 2-1 para el local y Francesco Acerbi puso el 2-2, aunque con los españoles siempre arriba. Ángel Correa no falló y Lautaro Martínez la envió a las nubes para que Atlético de Madrid ganara 3-2 en la definición y se meta en los octavos de final.

La prensa italiana sufrió con la eliminación del Inter. “Penaltis de pesadilla, el Atlético pasa a cuartos de final de la Champions”, tituló La Gazzetta dello Sport.

“Inter, esta vez el Madrid no rima con celebración: burla atroz, en los penaltis (marcador final 5-3)”, comienza diciendo el mismo medio. “El Inter de Simone Inzaghi, que tembló durante buenos tramos del partido, pero que al final mantuvo a flote la clasificación, se rindió desde los once metros. Después de los goles en el tiempo reglamentario de Dimarco (33′), Griezmann (35′) y Depay (87′) para el 2-1 en el minuto 90 (terminó 1-0 para los nerazzurri en San Siro), no llegaron más goles. El partido se decide en penales. Calha arranca y no decepciona, Depay ni siquiera falla desde el punto de penalti, Sánchez y Saúl se dejan hipnotizar por los porteros, Oblak concede un bis a Klaassen, Riquelme remata al córner, Acerbi y Correa marcan goles, el capitán Lautaro dispara a las estrellas y con el balón también se fueron los sueños del Inter”, agrega.

El portal FC Inter 1908 también se suma a las críticas. “La aventura europea de los nerazzurri acabó en octavos de final, perdiendo ante el Atlético de Madrid tras 120 minutos de batalla, perdiendo en los penaltis. No fue la mejor actuación la del equipo de Simone Inzaghi, que sufrió demasiado”, dice. “En el sorteo de la tanda de penaltis, el equipo de Inzaghi no brilla, dejando en el campo los penales fallados de Sánchez, Klaassen y Lautaro”, agrega.

Para cerrar, el sitio FC Inter News también habla de “burla”. “Se impuso el Atlético de Madrid, con el final más burlón posible. Tras tomar ventaja con el gol de Federico Dimarco, el Inter sufrió la reacción de los Colchoneros que empataron a los dos minutos con Antoine Griezmann y a pocos segundos del minuto noventa recuperaron el doble cotejo con el gol de Memphis Depay. Pasamos a la prórroga, donde no pasa mucho y al final todo se decide desde el punto de penalti”, señala. “Jan Oblak destaca como protagonista salvando los remates de Alexis Sánchez y Davy Klaassen, mientras Yann Sommer le dice no a Saúl en solitario. Todo recae sobre los hombros de Lautaro Martínez, quien no suele tener buena relación con los penales pero esta vez comete el mayor error al enviar el balón a una curva”, cierra.