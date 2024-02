“La igualdad no reside en regalar”: Nadal entrega su postura sobre la inversión en el tenis femenino

Rafael Nadal (646° ATP) continúa la recuperación de la lesión sufrida en su retorno al circuito. Aprovechando su tiempo fuera de las pistas, concedió una extensa entrevista al programa “El Objetivo” del canal español “La Sexta”, donde habló de diversos temas, desde su fichaje como embajador del tenis en Arabia Saudita, pasando por la rivalidad con Novak Djokovic (1°) y Roger Federer, hasta el feminismo, el cual llevó a que en más de una ocasión sacara chispas con Ana Pastor, la conductora del programa.

En primer lugar fue consultado sobre la decisión de incorporarse a Arabia Saudita como embajador del tenis en ese país, algo que le significó un sin fin de críticas por parte del mundo del deporte. “No tenía ninguna necesidad. No es un tema económico. ¿Qué me pagan? Sí, pero yo no he firmado un súpercontrato a nivel económico. Mi contrato con ellos es para promover el tenis. Yo no creo que Arabia me necesite para lavar su imagen, no es mi objetivo”. Aunque fue autocrítico en la forma que fue comunicado su arribo al país asiático. “Creo que cometimos un error al comunicarlo, había otra opción para anunciarlo”.

“A mí se me transmite la oportunidad de llevar mi deporte a un lugar donde hace 6 o 7 años era totalmente cerrado. En Arabia no tienen cultura del deporte y para mí es un reto intentarlo con la libertad que en teoría voy a tener. Si dentro de unos años siento que no se está cumpliendo, diré que me he equivocado”, añadió.

La polémica llegó cuando la conductora introdujo el feminismo a la conversación. “Esto es una sensación personal. Se te nota incómodo cuando se habla de feminismo”. A lo que Nadal respondió que “Para nada, lo que no soy es hipócrita. No voy a decir las cosas que son fáciles y no pienso”.

Posteriormente se refirió a la diferencia de inversión que hay entre el tenis masculino y femenino. “La inversión en el deporte femenino debe ser la misma que en el masculino, pero los sueldos no. ¿Para qué? Lo que es injusto es que no hay igualdad, un hombre y una mujer se merecen las mismas oportunidades”.

Retomó nuevamente el término del feminismo para enfrentar a la conductora. “Si me preguntas si soy feminista, dime qué es ser feminista. Si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista”.

“Pero el término feminismo se lleva a unos extremos. La igualdad no reside en regalar. La igualdad es que si Serena Williams genera más que yo, tendrá que ganar más que yo, no quiero ganar más que Serena por ser Rafa Nadal”, añadió.

Cerró el tema asegurando que “yo quiero que las mujeres generen más que los hombres (...) en su momento el tenis femenino fue muy visto y por eso la igualdad llegó antes. El otro día vi el ránking de las deportistas mejor pagadas y había muchas tenistas”.

Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

Relación con Novak Djokovic (1° ATP) y Roger Federer

En cuanto al serbio aseguró que en cierta forma es injusto el tratamiento que recibe por parte de los fanáticos. “La imagen que proyecta es peor de lo que es realmente. Es una buena persona, con sus errores, pero mucho mejor de lo que se ve”.

Posteriormente destacó la fortaleza mental de Nole. “A Novak la frustración le dura el momento de romper la raqueta, después está otra vez preparado para competir al 100%. Por eso es el que ha conseguido más de toda la historia de nuestro deporte. Los números dicen que es el mejor de la historia. Para mí, lo es”, aseveró.

Respecto a Federer no tuvo más que halagos para él. “Mi relación con Roger es muy buena. La palabra amigos es fuerte, yo tengo mis amigos de toda la vida. Pero Roger ha sido un gran compañero. Es una persona muy familiar”.

Cerró la entrevista elogiando a su compatriota, Carlos Alcaraz. “No tiene debilidades para su edad. Él tiene un gran repertorio. Es muy buen chico y tiene las cosas muy claras. Tiene una gran ambición y yo a su edad jamás me había puesto esas metas, son mentalidades totalmente diferentes, tiene todas las condiciones para conseguir una gran carrera”.