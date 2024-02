Wawrinka se sorprende hasta las lágrimas y agradece el apoyo frente a Jarry en Buenos Aires

Lágrimas en los ojos y la emoción a tope. Así llegó Stan Wawrinka (60° ATP) a la rueda de prensa luego de la derrota ante Nicolás Jarry en octavos de final del ATP de Buenos Aires. Un escenario complejo para el suizo, quien no pudo avanzar pese a tener a todo el público de su lado.

El evidente favoritismo por el ex campeón de Grand Slams terminó provocando un ambiente hostil en contra del nacional, quien se llevó la victoria aguantando cantos en su contra y silbidos cada vez que los hinchas chilenos presentes intentaron levantarlo. Aquello fue precisamente uno de los temas que más se tocó en el post partido.

“No es fácil, la verdad. Fue un partido muy duro. Siempre es difícil perder así, sobre todo después de un partido tan duro y tras haber sacado para ganar. Tuve la oportunidad de cerrarlo varias veces y no pude”, arrancó diciendo Stan.

Fue justo después de eso que se refirió al público argentino: “Disfruté enormemente del ambiente, del apoyo de la gente. Aprecio muchísimo ese cariño de la gente, no lo doy por sentado, traté de disfrutarlo y aprovecharlo lo máximo posible. Es difícil perder un partido así, porque ahora sé que no voy a jugar en varios días”, expuso.

En gran parte las emociones también se explican por el momento personal que vive el ex 3 del mundo, quien a sus 38 años sabe que está viviendo los últimos episodios de su carrera. “Cada derrota es difícil de digerir. Seguramente ahora sean un poco más difíciles de digerir porque sé que ya no queda tanto camino. Este partido fue tan emotivo para mí porque vi tanto apoyo en la pista, tanto cariño de la gente, que me puse al límite para tratar de conseguir la victoria”, señaló para luego complementar: “Me hubiese encantado quedarme algo más de tiempo aquí en Buenos Aires”.

Sobre si logró entender los cantos a su favor pese a la barrera idiomática fue claro: “Por supuesto que les entendí durante todo el partido. El público es uno de los motivos por los que sigo jugando, y éste en especial es uno de los motivos por los que volví a Argentina. Siempre intento apreciar al máximo el apoyo del público, repito, es algo que jamás doy por sentado. El ambiente ha sido increíble. Sé que tomé la decisión correcta al volver aquí 11 años después”, señaló.

A modo de cierre también explicó cómo vive este momento de su vida y el trabajo que hace para seguir luchando en el circuito. “Para mí, confiar en el proceso es más una actitud, una mentalidad, sobre todo en el momento en el que me encuentro de mi carrera: hacer las cosas bien cada día, seguir luchando y seguir estando positivo a pesar de derrotas como ésta. Estoy tranquilo porque sé que me llevé al límite todo el partido, que seguí positivo y peleé hasta el final”, concluyó.