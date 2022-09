La leyenda dice adiós: Roger Federer anuncia su retiro del tenis

Hoy es un día triste para los seguidores del tenis. Roger Federer anunció su retiro de la actividad. La leyenda del tenis, de 41 años, finalizará su carrera la próxima semana cuando dispute la Laver Cup en Londres.

Las lesiones en la rodilla no lo dejaron tranquilo en el último tiempo, donde incluso desapareció del ranking ATP. Su última participación en un torneo fue en Wimbledon 2021. Todo esto impulsó a que le pusiera punto final a una carrera brillante, en la que supo estar 310 semanas como número uno del mundo, de las cuales 237 fueron de forma consecutiva, marcando un récord que hasta hoy se mantiene. Su palmarés cuenta 20 Grand Slams, 103 títulos ATP en total, una medalla de oro olímpica en dobles y 1.251 triunfos y apenas 275 derrotas.

“De todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el más grande, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis competidores y la mayoría de los fanáticos de todos los fanáticos que dan vida a este deporte”, comenzó señalando Roger Federer en la misiva.

“Hoy quiero compartir una noticia con todos ustedes. Como ustedes saben, en los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajo duro para volver a mi forma competitiva, pero las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro”, afirmó el tenista suizo.

“Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado de una manera más generosa de lo que he podido soñar, y ahora debo reconocer cuando es momento de terminar mi carrera competitiva”, explicó Roger Federer, nacido en Basilea en 1981. Y agregó: “La Laver Cup será mi último evento ATP”.

“Es una decisión agridulce porque voy a extrañar todo lo que me dio el circuito. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas que celebrar. Me considero como una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron el talento especial de jugar tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé por más tiempo de lo que hubiese proyectado”, reflexionó.

Roger Federer también tuvo palabras para su esposa, a quien le dio las gracias por su apoyo: “Me gustaría agradecerle especialmente a mi maravillosa esposa Mirka, quien me acompañó en cada minuto. Me ayudó a entrar en calor antes de finales, vio incontable cantidad de partidos hasta estando embarazada de ocho meses y solidificó el apoyo de mi equipo de trabajo. También agradecer a mis maravillosos cuatro hijos por apoyarme, siempre listos para explorar nuevos lugares y creando hermosos recuerdos a lo largo del camino. Ver a mi familia alentándome desde las tribunas es un sentimiento que voy a guardar siempre”.

En esa misma línea, reconoció el aporte del resto de su familia y a las autoridades del tenis de su país. “También quiero agradecer y reconocer a mis queridos padres y a mi hermana, sin ellos nada hubiera sido posible. Un enorme agradecimiento a los entrenadores formadores que siempre me guiaron en la dirección correcta... ¡Hicieron un trabajo maravilloso! A la Federación de Tenis Suizo, por creer en mí desde muy joven y darme un inicio ideal”, apuntó.

En 2019, en el marco de su visita a Chile, el suizo habló con El Deportivo sobre cómo imaginaba el día después de su retiro. “Ocupado. Normalmente, tú pensarías que va a ser más tranquilo, pero va a ser ocupado porque voy a tener que estar dando explicaciones de por qué me retiré. Estoy en paz con el retiro o con lo que sea que signifique eso. No sé cuándo será, cómo será, ni dónde, pero estoy seguro de que mi vida después del tenis será tranquila, con menos viajes, menos agenda. Eso es algo bueno, porque me encanta hacer otras cosas; hacer cosas con mi fundación, ver a mis amigos, pasar tiempo con mis hijos y con mi esposa, organizar salidas. Quizás venir a visitar Chile un día. Son cosas que no he tenido tiempo de hacer en estos 20 años en los que he pasado persiguiendo la pelota amarilla de tenis. Estoy esperando ese momento, pero todavía no”, reconoció.