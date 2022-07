Un visitante de lujo: Roger Federer se roba las miradas y los aplausos en Wimbledon

Roger Federer causó sensación. El tenista, que no pudo participar de esta edición del Campeonato de Wimbledon, estuvo de visita en la cancha central del All England Club, debido a la celebración del centenario de esta. El suizo se hizo presente en el campo junto a otras personalidades como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Lleyton Hewitt, Venus Williams, entre otras.

El máximo campeón del certamen llegó al lugar acompañado por su padre, Robert, y su entrenador, Severin Luth. Se le observó siempre sonriente, saludando a todos los presentes en el lugar. Cabe destacar que la edición actual de la competencia es la primera sin la presencia del helvético desde 1997, ya que en 1998 llegó a competir en la categoría junior.

Desde 1999 estuvo siempre en el cuadro principal. Su primer título en Wimbledon lo consiguió en el 2003, imponiéndose en años seguidos hasta 2007. En la temporada siguiente sucumbió en la final ante Rafael Nadal, sin embargo, recuperó el cetro en 2009. Luego lo consiguió en el 2012 y 2017.

Vestido con un impecable traje, cuando le dieron el micrófono, el oriundo de Basilea aseguró que espera volver a competir en el césped inglés: “Tuve la suerte de jugar muchos partidos aquí. Mis mayores victorias y mis mayores derrotas las he vivido en esta pista (...) Espero poder volver, al menos, una vez más”, fueron sus palabras. A eso añadió que no imaginaba tener tantos problemas con su rodilla: “No me ha tratado bien”, dijo.

Novak Djokovic y Roger Federer hablan durante la celebración de los 100 años de la cancha central. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Jornada emotiva

La llegada de Roger Federer causó toda una revolución en la entrada del recinto. Fue el más ovacionado de la emotiva jornada. Además de todos sus títulos, para el multicampeón es especial estar ahí por ser el lugar donde disputó su último encuentro antes de la lesión que lo tiene afuera desde un año. El 7 de julio de 2021, el polaco Hubert Hurkacz venció en tres sets al otrora numero 1 del ranking ATP.

Claro que Federer no fue el único que habló. También tomó el micrófono Novak Djokovic, quien está participando en la edición actual. “Esta pista ha sido muy especial en mi carrera. Mis primeros recuerdos del tenis, con cuatro o cinco años, fue ver a Sampras ganar aquí. Cada vez que juego acá es un honor”, aseguró Nole.

Hubo videos proyectados, una actuación musical de Cliff Richard y muchos campeones presentes en la cancha. Claro que también hubo ausencias, los norteamericanos Andre Agassi, Pete Sampras y Serena Williams, junto a la alemana Stefi Graff no estuvieron. También faltó Martina Navratilova, quien lamentó perderse el evento, ya que dio positivo de Covid-19.