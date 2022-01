¿Es Nadal el mejor de la historia? El debate que se instaló luego del Grand Slam 21 del español

Rafael Nadal consiguió su Grand Slam número 21 y el mundo del tenis se puso pies para arriba. La consagración del español en Melbourne Park le permitió al rey del a arcilla superar en números a sus rivales históricos: Roger Federer y Novak Djokovic. Un factor determinante en la discusión sobre quién es el mejor jugador de la historia. Es por eso que aquella interrogante se tomó las redes y las conversaciones tenísticas en las últimas 24 horas. Una que Hans Gildmeister y José Luis Clerc abordan con El Deportivo.

“Por ahora sí, pero todavía falta”, comenta “Batata” Clerc cuando se le pregunta directamente si Nadal ya es el más grande de todos los tiempos. Una respuesta que profundiza de inmediato. “Estoy seguro que Roger no va a ganar ningún torneo de Grand Slam más, ni siquiera sé si va a seguir jugando. Novak por su parte va a estar ahí si se vacuna. Nadal en cambio va a depender siempre de si su pie le va a dar la posibilidad de seguir jugando. Si no le duele y puede correr, va a ganar Roland Garros e incluso puede llegar a ganar Wimbledon”, replica el ex número cuatro del mundo.

José Luis es una voz autorizada para discutir sobre esto, ya que gracias a su rol de comentarista de ESPN, ha estado presente durante gran parte del trayecto de los tres deportistas. Los ha visto en incontables partidos. Estudiando sus golpes y siguiendo sus caídas y logros. Habla con total confianza de ellos y es enfático en que Novak era el mejor posicionado. Algo que desaprovechó.

“Novak está mal asesorado. Ha perdido dos Grand Slam de manera increíble, primero porque le pegó sin querer a una señora en el US Open de 2020 y ahora acá en Australia por no vacunarse. Son dos torneos y el tiempo pasa. Él ya va a cumplir 35 años”, relata el argentino, para luego ser más enfático con la situación del serbio.

“Si no se vacuna, será el fin de la carrera de Novak Djokovic porque muchos países están pidiendo el pasaporte sanitario. Roland Garros le dijo que sí, pero después el gobierno comentó que de ninguna manera, Wimbledon por el momento puede jugarlo, pero veremos qué sucede. Hay que entender que con la pandemia ya no son los directores de los torneos quienes deciden las reglas, sino los gobiernos de cada país”, remata.

La sensación de que Nole era el mejor posicionado para sobresalir ante sus rivales, también la comparte Hans Gildemeister. “Djokovic tuvo muchas opciones cuando iba a ganar el US Open el año pasado. Haber conseguido los cuatro en la misma temporada y los Juegos Olímpicos, hubiese sido definitorio para que fuese el mejor de la historia. Pero ahora creo que Nadal tiene la gran chance, porque obviamente será el favorito en Roland Garros. De todas formas este año será clave porque no sabremos qué pasará con Novak”, comenta el ex capitán de Copa Davis.

Y también le pone un freno a las opciones de Federer en esta disputa. “Creo que es muy difícil que pueda ganar otro Grand Slam, por la edad y por las lesiones. Pero mientras no se retiré tendrá la chance” comenta. De todas formas, Gildemeister hace un llamado a valorar, más que a comparar. “Lo más importante es que tenemos en la misma época a tres jugadores que pueden llegar a ser el mejor de la historia”, concluye.

Los números de la batalla

Siempre se ha comentado que el detalle más importante en la lucha por ser el mejor de todos los tiempos, son los Grand Slam. La cantidad de semanas como número uno, los torneos de Masters 1000 o la cantidad de partidos ganados pocas veces entraron el discurso. Por eso Sampras fue considerado siempre en un sitial distinto. Esos 14 majors, eran una marca tácita de la grandeza. Una que hoy se ve lejana y casi simple. Así de distinto es el Big Three.

En en ese sentido, ya es de conocimiento público la ventaja con la que corre Nadal, quien ya tiene 21, el número mágico. Si se analiza de forma concreta, el balear tiene a su haber 13 Roland Garros, cuatro US Open, dos Wimbledon y dos Abiertos de Australia. Aquello lo deja como el único jugador en la Era Abierta, junto a Djokovic, con al menos dos victorias en cada Grand Slam. Federer por su parte solo consiguió un Abierto de Francia. Fue en 2009, el primer año que Rafa perdió en la Philippe Chatrier.

En términos de longevidad, Nadal también destaca. Con el título conseguido en Melbourne se transformó en el primer tenista con títulos de Grand Slams con 17 temporadas de diferencia, ya que el primero cayó en 2005 en la pista principal de Roland Garros. Federer por su parte lleva 15 años (2003-2018) y Djokovic 13 temporadas (2008-2021). El manacorí también comparte con el serbio, el honor de ser los únicos tenistas en conseguir majors en tres décadas distintas.

¿Otra estadística que comparte Novak con Nadal? Estar dentro del selecto grupo de siete jugadores que han podido remontar un 0-2 en una final de Grand Slam.

Números que los detractores del español han intentado invalidar con la notoria diferencia de títulos de Nadal en arcilla, versus el resto de las superficies. Algo que Clerc no comparte. “Hay que ganar 13 torneos de Roland Garros. Ganar uno es algo extraordinario, fantástico e imagínate que él ya va por el 14°. Aparte si te fijas, Roger es el mayor ganador de Wimbledon con 8, Djokovic tiene 9 Australian Open y Rafa 13 títulos en París. Todos tienen su torneo predilecto y el único que se han compartido es el US Open”, fundamenta.

Nadal vs Djokovic

Con el paso de los años, Federer ha ido quedando paulatinamente fuera de la disputa por el mejor jugador de todos los tiempos, si es que de números se trata. Esto principalmente por un tema de edad y porque cuando el español con el serbio llegaron a su peak deportivo, los títulos del suizo disminuyeron considerablemente. Así se pasó de una era marcada por el Fedal, a una donde Novak y Rafa protagonizaron los enfrentamientos más recordados de la década.

Hasta la fecha, se han medido en 58 ocasiones, siendo el partido más repetido en la Era Abierta. El balance correr a favor de Djokovic, con 30 victorias sobre las 28 del actual campeón de Australia. Un desglose que aborda 18 torneos distintos, donde Roland Garros y el Masters 1000 de Roma son los mas repetidos.

Susane Mullane (USA TODAY Sports)

En pista dura se han medido en 27 oportunidades, con un balance muy favorable para Djoko (20-7). Al contrario, en arcilla es el español quien domina a gusto (19-8). En hierba van igualados con dos festejos cada uno.

En los grandes se han enfrentado en 17 ocasiones, con saldo positivo para Nadal, gracias a sus diez victorias. Es también esta instancia donde algunos de sus partidos más memorables se han llevado a cabo. Es imposible hablar de esta rivalidad sin pensar en la dramática final del Open de Australia 2012, en donde el serbio salió victoriosos tras la definición más larga de la historia (5 horas y 53 minutos) o de la semifinal de Roland Garros 2013, cuando el actual líder de la carrera consiguió su paso a la final tras un marcador de 6-4, 3-6, 6-1, 6-7(3) y 9-7.

Si se analiza cada parámetro, la respuesta nunca se logrará esclarecer. Si mantiene la tradición de poner los Slams por sobre todo, Rafa goza de un sitial único. Una historia cambiante y dinámica, que nunca ha dejado de sorprender a expertos y fanáticos. El reloj avanza y el momento en que estos gigantes se retiren cada vez se acerca. Mientras eso no pase, los que ganan son los espectadores y el tenis. El debate más lindo del deporte, sigue creciendo.