Roger Federer vuelve al circuito: jugará el ATP de Basilea en octubre

Cada vez que el nombre de Roger Federer sale a la palestra, el mundo del tenis se vuelca para saber que sucede. Y es que tras un año en donde poco y nada se ha sabido de la recuperación del astro suizo, todos esperaban poder tener confirmaciones de cara a su futuro. Algo que se dio a conocer hoy.

El ganador de 20 Grand Slams anunció que será parte del ATP de Basilea, el torneo más importante de su país, que se disputa a fines de octubre. Así, “Rog” anuncia el que será el primer evento que disputa desde su aparición en Wimbledon, en julio de 2021, cuando su lesión a la rodilla volvió a afectarlo.

“Después de una pausa de dos años debido a la pandemia, el Swiss Indoors Basel regresará al ATP Tour en el otoño de 2022. El 10 veces campeón de individuales y héroe local, Roger Federer, anunció su regreso al estadio en St. Jakobshalle. El mejor suizo de todos los tiempos ha confirmado que su agenda inicial incluirá la Copa Laver en Londres seguida por el Swiss Indoors en Basilea”, anunció el evento durante esta jornada, provocando la locura entre sus fanáticos.

Ahora bien, no se sabe si este será el primer paso para un retorno al circuito o el capitulo final de una carrera gloriosa. Con 41 años a su haber, no son pocos los que piensan que tanto la Laver (que organiza su empresa) como el ATP de Basilea pueden ser la despedida perfecta para un Roger que aún no sabe si podrá disputar Wimbledon.

Nadal también anuncia que vuelve al circuito

Pero en el mismo día que Federer confirmaba su retorno, Nadal también le contaba al mundo que volverá a competir. Lo hará en el Masters 1000 de Madrid y tras un mes sin poder jugar por una lesión en la costilla.

“A pesar de llegar justo de preparación y ser difícil, tengo muchas ganas de jugar y jugar en casa ya que las oportunidades son pocas. Así que voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Nos vemos en Madrid”, escribió en sus redes el español.

Y es que tras la final de Indian Wells, Rafa no ha podido siquiera entrenar con normalidad. Recién tomó una raqueta el 18 de abril y llegará a la Caja Mágica sin ritmo, habiéndose perdido los torneos de Montecarlo y Barcelona.

De todas formas el nacido en Manacor piensa en grande para esta gira de polvo de ladrillo. Su presencia en Madrid y Roma se da con miras a Roland Garros, el gran objetivo que tiene en mente. En París podría conseguir su Grand Slam número 22 y recuperar el trofeo más significativo de su carrera. El que ha ganado en 13 ocasiones y el que le quitó Djokovic el año pasado.