Edmundo Valladares le responde a Aníbal Mosa: “Me llama la atención que hable de apoyo cuando nunca se manifestó”

La crisis directiva que se está viviendo en Blanco y Negro vivió un nuevo capítulo en la noche de este lunes. Es que tras las declaraciones de Aníbal Mosa, donde aseguraba que “Edmundo Valladares se va a arrepentir” de haber renunciado a la presidencia de la concesionaria blanca, llegó la respuesta del dimitido timonel.

“La verdad es que con Aníbal no hablé hasta hoy (lunes) en la tarde. No hablé con él antes, y me llama la atención que hable de apoyo cuando nunca se manifestó. Además, desde su bloque se produce la renuncia para que esto se suceda y se habla, cuando ya fue la junta accionista, donde había que inscribir los nombres en el directorio”, lanzó Valladares en conversación con Equipo F de ESPN.

Luego el también presidente del Club Social y Deportivo agregó que “para nosotros, más que los cargos son importantes los equipos de trabajo. Y por eso no entendemos, mas allá de los nombres, que si se dice que se esta haciendo un trabajo que ha mejorado la institución, no exista apoyo para la vicepresidencia y la continuidad de ese trabajo. De verdad, hoy no entendemos por qué se busca truncar esa labor”.

El periodista también le dedicó una frase a la sentencia de Mosa, que dicta que les “faltó grandeza” para lograr un acuerdo por la cabeza de ByN. “Cuando se habla actos de grandeza, te puedo decir que cuando Colo Colo tuvo en su peor campaña y estuvo a noventa minutos de descender, nosotros tuvimos la disponibilidad para tonar un fierro caliente que nadie quería agarrar. Nosotros estuvimos, cuando nadie quería estar”.

Valladares también aclaró que “el jueves se nos comunica que existe el apoyo (de parte del bloque liderado por Leonidas Vial) solo para mantener la presidencia, pero jamás hablé con Aníbal. Ellos nos manifestaron que le parecía bien que mantuviéramos la presidencia, pero nosotros no queríamos un rol. Para nosotros son importantes los equipos de trabajo y cuando nos dicen que no puede estar una persona, que es vital para el trabajo, quiere decir que no confían en nosotros”.

¿Hubo un acuerdo para sacarlo de la testera? El entrevistado concluyó: “No quiero decir que hubo acuerdos contra el CSD o contra Valladares. Pero si sé que no existe el convencimiento de lo que estamos haciendo y por eso dimos un paso al costado”.