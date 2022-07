Roger Federer se “despide” del ranking: Su Majestad quedará este lunes sin puntos ATP

El ranking ATP comienza a despedirse de Roger Federer. Este lunes 11 de julio, con la actualización semanal y el descuento de todos los puntos de Wimbledon 2021, el astro suizo dejará de tener un número que lo califique dentro del planeta. Un hito que remarca el momento más oscuro en la carrera del ganador de 20 grandes y lo complicado de su recuperación física tras una rebelde lesión en la rodilla.

Y es que tras un año sin verlo en una pista de tenis, el helvético se ha quedado sin saldo en el ranking ATP. Los 600 puntos que había sumado en Wimbledon 2021, donde cayó en cuartos de final, eran las últimas unidades contables que le quedaban, por lo que este lunes perderá todas sus unidades. Un golpe duro para los registros de Rog, quien con 40 años comienza a vivir el último capitulo de su historia como tenista profesional.

Actualmente en el puesto 97 del mundo, Federer no ha podido recuperarse de una lesión que sufrió en agosto de 2021 y por la cual ha tenido que entrar al quirófano en tres ocasiones, ya que se debe recordar que esta misma molestia le había impedido disputar la temporada 2020, logrando disputar únicamente el Open de Australia de ese año, en donde cayó en semifinales ante Novak Djokovic.

Desde entonces el calendario de Roger cambió de forma drástica, pasando más tiempo en recuperaciones que dentro de una pista de tenis. De hecho en los últimos dos años y medio solo ha disputado seis torneos. Tras el Grand Slam de Oceanía, se borró de todo 2020 y recién reapareció en el ATP 500 de Doha, diez meses después. Luego llegarían Ginebra, Roland Garros, Halle y Wimbledon, el que hasta ahora es el último certamen que ha disputado.

Un balance que hoy le pasa la cuenta en los números. La misteriosa lesión (nunca ha especificado qué es lo que padece) lo atormentó un largo periodo y ahora desaparecerá del ranking por un tiempo. Y es que pese al tormentoso periodo de recuperación, Federer dice estar preparado para su retorno al circuito. Fue hace unos meses, en donde a través de una entrevista con una revista suiza, anunció aquello. “Estoy listo para darlo todo de nuevo. Me siento como un caballo de carreras buscando de nuevo su puesto, con ganas de correr. Espero volver a jugar este verano, echo de menos llegar a casa por la noche después de un día duro de entrenamiento, estar completamente exhausto”, comentó en aquella ocasión para el delirio de sus fanáticos.

Un retorno que ya tiene fechas confirmadas. La Laver Cup y el ATP 500 de Basilea, dos de los torneos más icónicos a lo largo de su carrera y que para este 2022 asoman como el inicio del último viaje en el profesionalismo de Roger.

El primero se disputará desde el 23 al 25 de septiembre en Londres, siendo uno de los grandes legados que deja el ex número uno en el mundo del tenis. Impulsado por él mismo, el evento reúne desde 2017 a los mejores jugadores del planeta en una competencia por equipos, que divide a los tenistas europeos contra los del resto del mundo. Para esta edición, Federer estará acompañado de los ya confirmados Rafael Nadal y Andy Murray, al mismo tiempo que diversas fuentes dicen que Djokovic y Alcaraz también podrían ser parte del equipo del viejo continente. Por el lado del Resto del Mundo los primeros tenistas enlistados son Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime y Diego Schwartzman.

Por otra parte, el retorno a las canchas de su país se dará en octubre cuando el ganador de ocho Wimbledon participe en el ATP 500 de Basilea. Una noticia que se confirmó hace un par de meses y que paralizó al mundo. “Después de una pausa de dos años debido a la pandemia, el Swiss Indoors Basel regresará al ATP Tour en el otoño de 2022. El 10 veces campeón de individuales y héroe local, Roger Federer, anunció su regreso al estadio en St. Jakobshalle. El mejor suizo de todos los tiempos ha confirmado que su agenda inicial incluirá la Copa Laver en Londres seguida por el Swiss Indoors en Basilea”, confirmó el evento en aquella oportunidad.

Esa será la primera ocasión (de momento) que tendrá Roger para volver a sumar puntos para el ranking, ya que la Laver Cup pese a ser reconocida por la ATP, aún no entrega unidades para el ranking mundial. De esta forma, según lo confirmado a día de hoy, el ranking no tendrá el nombre de Federer en los próximos tres meses. Una noticia que impacta, pero que se venía venir. El tiempo no pasa en vano y ni Roger puede evitarlo. Su vuelta al tenis será sin casillero, pero con la ilusión de volver a estar arriba.