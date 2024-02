Andy Murray se aburre de las críticas y le pone fecha a su retiro del tenis profesional

Andy Murray es por muchos considerado dentro del denominado “Big Four”, solo por detrás de los ya conocidos Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. A pesar del ser uno de los jugadores más queridos del circuito debido a su más que sobresaliente trayectoria, durante el último tiempo ha sido constantemente cuestionado por su retiro de la actividad, principalmente debido a sus irregulares resultados y a que ya no se le ve disfrutando del tenis como antes.

Este miércoles volvió a sufrir una nueva derrota, esta vez ante el francés Ugo Humbert por parciales de 6-3 y 6-4 en segunda ronda del ATP 500 de Dubai (solo acumula dos victorias en lo que va de temporada). Bajo ese contexto, en la conferencia de prensa posterior al encuentro, fue nuevamente consultado sobre si está considerando dejar la actividad.

“Probablemente no jugaré más allá de este verano. Me preguntan sobre esto después de cada partido que juego, cada torneo que juego. Estoy aburrido de la pregunta. No voy a hablar más sobre eso desde ahora hasta que llegue el momento de parar. Pero sí, no planeo jugar mucho más allá de este verano”, dijo con evidente tono de frustración.

El ex número uno del mundo aún no tiene muy definido su calendario, pues este depende de su estado físico. Aún así, se espera que en la presente campaña diga presente en Roland Garros, Grand Slam del cual por diferentes motivos, no ha podido participar desde el 2020. “Los últimos años he tratado de prepararme mejor para la temporada de césped, pero eso tampoco garantiza que vayas a jugar muy bien sobre el césped. He tenido experiencias a lo largo de mi carrera en las que no jugué Roland Garros en 2013 y gané Wimbledon. También jugué Roland y lo hice muy bien en 2016. No creo que haga una gran diferencia el tener una semana extra de práctica sobre el césped. Así que sí, me gustaría jugar una vez más”.

Es importante mencionar que el tenis en los Juegos Olímpicos de París 2024 se llevarán a cabo en las mismas instalaciones del major, por lo que ese podría ser el principal motivo para que decida presentarse esta temporada. “Me gusta el torneo y me gusta jugar en Roland Garros. Si quieres tener un buen desempeño en los Juegos Olímpicos, probablemente tendrás que jugar algunos torneos y disputar partidos en arcilla. Sí, incluso si los Juegos Olímpicos no fueran después de Wimbledon, todavía lo haría, quiero jugar”.

Eso sí, el británico está en una gran disyuntiva. Los JJ.OO se celebrarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto, es decir, después de Wimbledon, que apuntaba a ser el torneo predilecto para su retiro. Sin embargo, el hecho de ser el jugador con más cantidad de medallas olímpicas doradas a nivel individual con las logradas en Londres 2012 y Brasil 2016, puede convertirlo en un torneo mucho más significativo para él.

“En el tenis, Wimbledon es considerado el torneo más importante de este deporte y, siendo británico, Wimbledon es un torneo extremadamente especial. Así que probablemente tendría que decir Wimbledon. Me encantaría ser parte de los Juegos Olímpicos. Allí he tenido algunas de las mejores experiencias de mi carrera. Cuando pude llevar la bandera en Río fue increíble. Me encanta el deporte, así que tener la oportunidad de hacerlo por tu país fue realmente especial. Así que, no lo sé, ambos son especiales. No necesariamente elegiría uno o menospreciaría al otro. Me encantaron mis experiencias en ambos”, sentenció.

Con esas palabras, el legendario Andy Murray entregó luces para que sus fanáticos preparen los pañuelos de lágrimas y sean consientes de que el retiro de uno de los tenistas más influyentes del último tiempo, está más cerca que nunca.