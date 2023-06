Las dudas de Jon Rahm tras la fusión del LIV Golf y PGA: “Mucha gente siente un poco de traición”

La semana pasada el mundo del golf se vio estremecido por una importante noticia. El PGA Tour, DP World Tour y el LIV Golf informaron de la próxima creación de un organismo que fusiona todas estas competencias.

Desde la creación del LIV Gold el PGA Tour se dedicó a defender su prestigio en el ámbito internacional pidiendo lealtad a sus jugadores e incluso llegando a amenazarlos con excluirlos de competiciones si es que partían a disputar la liga con fondos saudíes. Aunque poco podían hacer cuando esta nueva competencia ofrecía premios de ocho y hasta nueve cifras en premios.

Por lo mismo, este acuerdo genera algunas dudas dentro del ambiente del deporte. Uno de ellos es el destacado golfista español Jon Rahm quien no oculta sus suspicacias por el acuerdo.

“Creo que se llega a un punto en el que uno desea tener fe en la gestión, y quiero tener fe en que esto es lo mejor para todos nosotros. Pero está claro que ese no es el consenso. Creo que el sentimiento general es que mucha gente siente un poco de traición”, declaró en la rueda de prensa previa al US Open.

“No es fácil para un jugador que ha estado involucrado (en el PGA Tour), al igual que muchos otros, despertarte un día y ver esta bomba. Por eso estamos todos en un poco de un estado de limbo porque no sabemos lo que está pasando”, continuó el deportista.

“Es un estado de incertidumbre que no nos gusta, pero al final yo no soy un experto en negocios. Algunos de esos tipos en la junta e involucrados en esto lo son. Así que me gustaría pensar que van a tomar una decisión mejor que yo, pero yo no sé. Ya veremos. Todavía hay demasiadas preguntas que deben ser contestadas”, manifestó.

“Como todos, solo queremos algunas respuestas y básicamente saber cómo será el futuro”, remarcó.

También dio a conocer cuál ha sido la forma que encontró para evadir todo este ruido en la previa del Major estadounidense. “Darle perspectiva. Pase lo que pase, esté de acuerdo o no, gracias al PGA Tour tengo una plataforma para jugar al golf al más alto nivel, y después de aprovechar esa posibilidad, estoy en una situación en la que mi familia y mis hijos nunca tendrán que luchar financieramente, y no sé a cuántas generaciones puedo ayudar si lo hago correctamente”.

“Estoy en un estado muy alto de privilegio en este mundo. Puedo hacer lo que quiero. Puedo hacer lo que amo para ganarme la vida. Me lo paso genial todos los días, aunque de vez en cuando me enfado en el campo de golf. Cuando empiezo con ese punto de vista, pase lo que pase, solo puedo estar agradecido por lo que está pasando. Si las cosas cambian, las cosas cambian. Simplemente tendré que adaptarme a la situación y tendré que tomar algunas decisiones sobre lo que sucederá en el futuro”, complementó.

Por último, sobre el torneo que se llevará a cabo en el Campo Norte de Los Angeles Country Club, expresó que “es engañosamente ancho. Necesitas jugar muy bien de tee a green para tener oportunidades de birdie. Es un diseño que me gusta porque te hace pensar. Tiene todos los ingredientes para que haya una buena semana”, analizó. Además reconoció que en lo personal “mi nivel de confianza está muy alto. Cuando haces las cosas pequeñas correctamente, llegan los resultados. Y eso es lo que me ha pasado este año”, sostuvo.