El PGA se asocia con su némesis, el LIV Golf: el dinero gana otra vez

Es una frase concisa del magnate Logan Roy en la mediática serie “Succession” y nunca ha sido más adecuada para el negocio de los deportes, cuando hoy el PGA Tour anunció una fusión con LIV, un rival financiado por Arabia Saudita que condenó como una amenaza existencial para el golf: “El dinero ha ganado”.

El PGA Tour pasó la mayor parte del año tratando de convencer al planeta de que tenía algún tipo de estatus superior, pidiendo lealtad a sus jugadores y argumentando que unirse a LIV equivalía a un “lavado de imagen a través los deportes” para el sombrío historial de derechos humanos de su país patrocinador.

No podía ofrecer las garantías de ocho y nueve cifras que el LIV estaba pagando, por lo que jugó con la conciencia del golf, lo que sea que se suponía que era.

Ahora se acabó. El PGA Tour y LIV vivirán bajo una sola bandera, presidida por Yasir Al-Rumayyan, el Gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

El jefe del PGA Tour, Jay Monahan, quien dirigió la acusación contra LIV, llamándolo “una monarquía extranjera que está gastando miles de millones de dólares en un intento de comprar el juego”, será el director ejecutivo de la nueva entidad. El DP Tour con sede en Europa también es parte del trato.

La versión corta: después de avergonzar a los jugadores por tomar el dinero, el PGA Tour está... tomando el dinero.

Mientras tanto, se le pedirá al público que olvide que el año pasado sucedió alguna vez. La conciencia del golf se ha desviado de la carretera principal y está haciendo donas en el estacionamiento del club. Vas a escuchar tanto la palabra “hipocresía” en las próximas semanas que querrás desterrarla como un putter de barriga.

¿Son los líderes del PGA Tour un grupo de hipócritas por hacernos creer que su batalla fue una causa justa, llegando tan lejos como para expulsar a los desertores de LIV de los eventos del PGA Tour, solo para darse la vuelta y hacer un trato?

El PGA Tour estaba feliz de ser retratado como si estuviese en una especie de batalla de principios contra un Darth Vader de golf. ¿Fue Darth contra Darth todo el tiempo? ¿Fue una tontería entregarse a algún tipo de moralismo en un deporte con una historia tan lamentable de exclusión?

¿O la rectitud del PGA Tour no fue más que estrategia, un ardid para inflar su pecho y volverse temible para un competidor con el poder financiero para reducirlo a polvo?

Mejor aún, ¿estaba allí la hipocresía desde el principio? ¿la idea de que un negocio como el PGA Tour podría trazar algún tipo de línea moral sobre el origen del dinero?

LIV no fue la primera empresa en buscar inversiones saudíes: muchas empresas que hacían negocios allí habían estado afiliadas al golf durante mucho tiempo, incluido el propio golf profesional.

Las consideraciones prácticas más aburridas fueron sin duda un factor. El PGA Tour y LIV estaban en medio de un litigio antimonopolio y este acuerdo elimina una batalla judicial prolongada y costosa.

Es difícil no ver esto como una victoria agitadora para LIV, y en particular para Greg Norman, su padre fundador muy difamado, que no parece ser parte de la nueva configuración. LIV construyó un producto ruidoso, sin torneos de corte, fuegos artificiales, equipos (Fireballs! Crushers!) Y en el espacio de apenas un año, usó su fortaleza financiera para obligar al PGA Tour a revisar su calendario competitivo y su escala de compensación. Ahora está subiendo a bordo del yate como un igual.

¿Y qué hay de esos golfistas de LIV que tomaron ese dinero y ahora pueden volver al redil, y presumiblemente al ranking mundial, con cuentas bancarias aún engordadas? La mente se acelera en las conversaciones del vestuario, los mensajes de texto de Phil Mickelson a sus compañeros desertores de LIV. ¿Quién se siente inteligente ahora?

¿Qué pasa con CW, el socio televisivo de LIV? Deben estar dando volteretas en la sala de control. ¡Viseras trituradoras para todos!

Por otro lado, habrá enojo por parte de aquellos que se presentaron durante la saga LIV para recordarle al público los presuntos abusos de los derechos humanos de Arabia Saudita, así como su participación implicada en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Seguro que se sienten utilizados.

¿Qué hay de Rory McIlroy? El PGA Tour se alegró de tener a su estrella telegénica como vocera de su supuesta virtud, solidarizándose con las polvorientas tradiciones del deporte y cuestionando los motivos de los compañeros que huyeron por toda esa pasta LIV.

¿Qué pasa con cualquier otro golfista cortejado por LIV que compró la protesta del PGA Tour sobre la lealtad y la tradición, y eligió evitar el dinero y quedarse? ¿Cómo es posible que sigan tomando en serio al órgano?

El cinismo, por supuesto, es la posición predeterminada para muchos aspectos del deporte profesional. Esta se está derrumbando como una pila doble de cinismo sobre cinismo, una sacudida vigorizante de la realidad para cualquiera que pensara que esta disputa se trataba de algo más elevado que el resultado final.

En los próximos días conoceremos más ganadores, perdedores y sentimientos crudos. Es una vieja lección que se repite una y otra vez en los deportes y los negocios, pero que aún merece un recordatorio ocasional.

El dinero ha ganado, porque casi siempre lo hace.