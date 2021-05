Poyet: “Es un paso importante; hace una semana nos daban por muertos y ahora nos metimos en la lucha”

Un gran triunfo como visitante consiguieron los cruzados esta tarde, en Buenos Aires. Universidad Católica venció por 0-1 a Argentinos Juniors, en duro partido disputado en el estadio Diego Armando Maradona, válido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un resultado que dejó muy satisfecho al técnico Gustavo Poyet, ya que el tricampeón del fútbol chileno se mete de lleno en la pelea por la clasificación a octavos de final.

“Es un triunfo mucho más importante de lo que parece ahora. Recién me comentaban que hace muchísimo tiempo no ganábamos de visitante por la Copa Libertadores, lo que demuestra lo difícil que es. Es un paso importante. Nos metimos en la lucha y hace solo una semana nos daban por muertos, pero no éramos ni tan malos ni ahora somos tan buenos. Hay que seguir con humildad. Todos los partidos en la Libertadores son difíciles. Queda mucho trabajo por hacer”, señaló.

“Era clave este partido. Sabíamos que teníamos que sumar. Sumar de a tres era ideal y lo logramos. Ahora, a recuperarnos bien y a trabajar toda la semana. Tenemos una semana entera antes de jugar con Nacional, planificar bien y buscar otro resultado positivo”, advirtió.

El uruguayo destacó que el equipo ha progresado y que va entendiendo su mensaje. “Estamos encontrando el balance que busco, el saber defender, hacerle difícil al rival que nos meta gol y, al mismo tiempo, crear ocasiones para tratar de hacer la diferencia. Ese balance se está transformando en victorias, que es lo principal”, cerró Gustavo Poyet.

La expulsión de Gabriel Hauche marcó el triunfo de la Católica sobre Argentinos, en Buenos Aires.

Ignacio Saavedra también reconoció que ahora miran con optimismo la clasificación a los octavos de final del certamen, gracias a las victorias consecutivas ante Nacional de Montevideo y frente a Argentinos Juniors, esta tarde.

“Con el resultado de hoy se abren más opciones, pero lo importante es que el grupo siga esforzándose. La verdad es que fue un partido muy parejo. Ninguno de los dos equipos tuvo opciones claras, fue un poco trabado. Con la expulsión se descomprime el juego. Ellos son un gran equipo y era difícil entrarles, pero nuestra mentalidad y la expulsión hacen que ganemos el partido”, comentó.

Los cruzados visitarán la próxima semana a Nacional, en Montevideo, pero el volante se lo toma con calma. “Hay que pensar en el día a día, en hacerlo todos juntos. Lo importante es estar unidos, seguir captando lo que nos pide el profe y eso nos llevará al triunfo”, aseguró.

“Para mí fue justo el triunfo. Fue apretado. Después de la expulsión tuvimos más la pelota. Ellos tuvieron los balones detenidos. Después de nuestra expulsión se equipara, pero tuvimos una y la hicimos”, resumió el mediocampista.