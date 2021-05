Mazzantti golpea doble a 12 de Octubre y deja más cerca de octavos a Huachipato en la Sudamericana

Huachipato dio un paso gigante hacia la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Con un doblete de Walter Mazzantti, los acereros doblegaron por 1-2 a 12 de Octubre y consiguieron el liderato exclusivo del Grupo A del certamen, con tres puntos de ventaja sobre los paraguayos. El equipo chileno depende de sí mismo para meterse en octavos de final.

El conjunto nacional tomó la iniciativa y bailó a su ritmo en el comienzo. Adueñándose de la posesión, inclinó el campo a su favor y complicó de entrada a un adversario que apostó por completo al contragolpe. Al menos, cuando el marcador estaba 0-0. Los forasteros consiguieron avanzar con claridad, cargándose principalmente hacia los costados, con los laterales Joaquín Gutiérrez y Cristián Cuevas como sus jugadores más desequilibrantes.

La propuesta defensiva del equipo paraguayo fue aprovechada correctamente por la visita, que, desde temprano, tuvo chances para adelantarse. En los 5′, Mazzantti, de gran encuentro, arremetió por el sector derecho y sacó un remate que se fue desviado ante la mirada del meta Mauro Cardozo. Luego, en los 13′, vino el segundo aviso: un disparo elevado de Nicolás Baeza, que se fue muy por arriba del arco local.

El cuadro chileno inauguró los festejos justo cuando parecía que los dueños de casa equiparaban las acciones. En los 25′, un pelotazo largo de Benjamín Gazzolo permitió la subida de Cuevas por el sector zurdo. El carrilero levantó de primera el centro al área, para la llegada de Cris Martínez. El ariete cabeceó, Cardozo dejó el rebote y ahí apareció Mazzantti, para hacer valer la superioridad de su escuadra decretando el 1-0.

La conquista del transandino hizo despertar al equipo de Itauguá, que adelantó sus líneas, con el fin de marcar la paridad. Sin embargo, Huachipato aguantó bien. A eso apostó en lo que quedaba del primer tiempo. Más aún cuando, en los 35′, se quedó con un hombre menos luego de la expulsión de Gazzolo, quien recibió la segunda amarilla por una falta a un Núñez que exageró para que el juez tomara su decisión.

A la visita se le notó la baja del defensor desde el amanecer del complemento. Aunque buscó aumentar la diferencia a través de Martínez y Mazzantti, sus hombres más peligrosos, su oponente le puso una muralla en zaga. Y, en la primera clara que tuvieron los locales, cayó el empate. Un ataque por derecha que acabó con la pelota al fondo de la red gracias a Núñez.

Daba la impresión de que el Globo Itaugueño utilizaría el impuso de la igualdad a su favor. Pero los forasteros, gracias a la figura de Mazzantti, nuevamente se pusieron en ventaja. Cuevas otra vez avanzó por izquierda y levantó el centro directo a la cabeza del argentino, quien le ganó en el aire a los centrales para establecer el 1-2. Un golazo.

Walter Mazzantti festeja uno de sus goles ante 12 de Octubre, por la Copa Sudamericana. FOTO: AFP.

Los paraguayos sintieron el golpe y comenzaron a desesperarse. Eso se reflejó en el juego y, más aún, con la expulsión de Manenti, quien también tuvo que dejar la cancha por doble amonestación. A los acereros se les vio más cómodos tras la expulsión de uno de sus adversarios y volvió a asumir el protagonismo del cotejo. Pese a que 12 de Octubre no se rindió y siguió intentando. Eso sí, no le fue sencillo, porque Claudio Sepúlveda se apropió del mediocampo, mostrándose sólido en el quite y en las entregas.

Ambos equipos tuvieron oportunidades en la recta final del encuentro. En los 85′, César Huanca pudo poner el 3-1, sin embargo, falló en solitario frente a Cardozo. Al final, Velázquez pudo igualarlo con una chilena que hubiera sido el mejor gol del torneo, pero que se fue apenas desviada.

Con esto, Huachipato quedó más cerca de la siguiente fase de la Sudamericana. Celebran los sureños, que, en su próximo partido enfrentarán a Rosario Central, en calidad de visitante. El duelo está programado para el miércoles 19 de mayo, desde las 20.30 horas. Un duelo clave para abrochar la clasificación.

Ficha del partido:

12 de Octubre 1-2 Huachipato

12 de Octubre: Mauro Cardozo; Francisco Manenti, Paulo Da Silva, Miguel Jacquet, Víctor Ayala (46′, José Montiel); Ariel Shuartzman (61′, Rubén Darío), Juan Aguilar (60′, Víctor Barrios), Víctor Cáceres, David Mendieta; José Núñez (73′, Junior Marabel), Pablo Velázquez. DT: Pedro Sarabia.

Huachipato: Gabriel Castellón; Juan Córdova, Benjamín Gazzolo, Ignacio Tapia, Cristián Cuevas; Joaquín Gutiérrez, Claudio Sepúlveda, Javier Altamirano (69′, César Huanca); Walter Mazzantti (69′, Nicolás Silva), Cris Martínez, Nicolás Baeza (61′, Antonio Castillo). DT: Juan José Luvera.

Goles: 0-1, 25′, Mazzantti, con un disparo de derecha tras un rebote del arquero local; 1-1, 55′, Núñez, luego de conectar un centro desde el carril diestro; 1-2, 57′, Mazzantti, con un testazo.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (BRA). Amonestó a Shuartzman y Barrios (12OCT); Sepúlveda (HUA). Expulsó a Gazzolo (HUA) y a Manenti (12OCT), ambos por doble amarilla.

Estadio Luis Alfonso Giagni. Sin público.