Los líos del dinero de la televisión que les pegan en el suelo a los jugadores de Lautaro de Buin

La guerra entre Lautaro de Buin y la ANFP está en su punto más crítico. Después de que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina decretara la desafiliación del club de la zona sur de la región Metropolitana, el enfrentamiento ha ido subiendo de tono. El club, por ejemplo, emplazó al timonel del fútbol chileno, Pablo Milad, a actuar con la misma energía contra otros clubes que podrían estar cometiendo infracciones similares a las que le costaron la sanción más drástica que se puede recibir en el fútbol chileno. Ahora, alegan que en Quilín le están reteniendo arbitrariamente los ingresos correspondientes a los derechos de televisión, remesas fundamentales para cumplir los compromisos contraídos con el plantel y el cuerpo técnico, que se mantendrán trabajando hasta que exista una instancia definitiva. El club irá a la Segunda Sala y, eventualmente, puede recurrir al TAS para zanjar la controversia. Entremedio, toda la categoría espera, expectante, la definición, dado que influye directamente en la distribución de los recursos. Una presentación de no innovar en la justicia también provocaría que desde Quilín se vieran obligados a liberar los ingresos. Sin embargo, el cuadro del sur de Santiago aún no presenta ninguna solicitud a la justicia.

Por el momento, los salarios de los futbolistas y colaboradores del Toqui se mantienen el día. La gestión del directorio que encabeza Patricio Zúñiga ha estado orientada a no caer en el incumplimiento y, principalmente, a mantener el sustento a sus trabajadores. El financiamiento ha provenido de recursos propios. En las próximas horas, se cancelará el mes de abril. Sin embargo, ese escenario impide que el Sifup intervenga para reclamar el traspaso de los recursos provenientes de la principal fuente de ingresos del fútbol chileno, que, en el caso de los clubes de la Primera B, bordean los 90 millones de pesos mensuales. “Los jugadores no se ven afectados en este tipo de situaciones porque nosotros hacemos la solicitud de los dineros a través de un pago por subrogación. Ahora no podemos porque los jugadores están al día. Entonces, la retención la tendrán que ver con la institución., Si no están al día, tengo que presentar una solicitud para retener los montos según la planilla”, explica el timonel de la entidad gremial, Gamadiel García. “No tengo claro por qué es la retención. No he visto reglamento alguno que faculte a la ANFP para eso. Lo que sí puedo decir es que los jugadores nunca van a quedar sin sueldo o desprotegidos, porque nosotros hacemos los reclamos”, enfatiza.

El plantel de Lautaro de Buin, en un entrenamiento.

Aguardan respuestas

En Buin esperan los poco más de 90 millones de pesos líquidos que deberían ingresarles. “Nosotros creemos una cosa diferente respecto de cómo ha actuado la ANFP. Entendemos que la retención se puede producir si hay un incumplimiento por parte del club en el pago de remuneraciones y de cotizaciones transcurrido el plazo máximo, que es el 15 de cada mes. La Unidad de Control Financiero puede actuar de oficio o bajo el requerimiento del Sifup. Nosotros no tenemos ninguna respuesta formal de la ANFP ni de la Primera Sala respecto de cuál es la razón, fundamento o motivo de la retención. Hice la solicitud al secretario ejecutivo y también lo hice saber a la Primera Sala, para que me informe si esa retención fue ordenada por el tribunal o a solicitud de la ANFP”, explica el abogado de Lautaro, Alejandro Preuss.

“Si incluso se pensara que la sentencia debe cumplirse inmediatamente, hay una norma que indica que el cumplimiento provisorio hasta que la sentencia esté ejecutoriada debe ordenarla el tribunal. Nosotros no hemos sido notificados de nada. Solo por un llamado de un funcionario de la Unidad de Finanzas supimos que no se iba a entregar el dinero. Formalmente, no tenemos el respaldo. Me refiero a una notificación escrita del motivo. Ni yo como abogado ni el club. Solo se avisó que el cheque no lo fuéramos a buscar, porque no lo iban a entregar”, añade el jurista.

Preuss evita calificar la conducta de la ANFP. “Si es una arbitrariedad, se determinará en su momento. Nosotros creemos que no corresponde la retención. No hay un fundamento que se nos haya informado. Ante esa falta de respuesta, uno no puede interpretar el motivo. Simplemente, estoy constatando un hecho fáctico, que es la no entrega del pago, que nosotros creemos que debería entregarse. El proceso está en fase de apelación”, insiste.

El resto espera ansioso

El resto de los clubes espera una definición. No solo porque de la participación de Lautaro de Buin depende la calendarización del resto del torneo, sino porque también está ligada a la repartición de los recursos financieros. Hasta ahora, los clubes aportan un porcentaje de sus ingresos a un fondo solidario con el que se completa la cuota que debería llegar a las arcas del miembro en entredicho de la Primera B. A cada club se le descuentan cerca de tres millones mensuales.

Hasta el momento, ese descuento sí ha operado. Los clubes tampoco han objetado el aporte, aunque sí existe inquietud respecto de lo que sucederá una vez que la sentencia a Lautaro de Buin sea, efectivamente, ejecutada. En ese caso, según respondieron varios clubes a El Deportivo, esperan que los recursos sean restituidos. En la ANFP, en tanto, no quieren dejar de lado a los futbolistas y han sostenido diversas reuniones con el SIFUP para hacerles valer su voluntad para entregar el dinero y que se le cancele los salarios a todos los funcionarios del Toqui.