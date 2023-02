Tomás Barrios se despide del ATP de Río tras un partido de dos días ante Fabio Fognini

Después de una sólida actuación en la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro, en la que incluso derrotó a Alejandro Tabilo, Tomás Barrios (196º) tenía una interesante oportunidad para seguir demostrando su buen momento en la gira sudamericana de polvo de ladrillo. Sin embargo, al frente estaba el experimentado Fabio Fognini (86º), quien sacó a relucir lo mejor de su juego para sumar su primera victoria de la temporada, en un partido que se terminó disputando en dos días, debido a las precipitaciones que obligaron a suspender el duelo la noche del martes, cuando el italiano servía 6-2, 5-2 y 40-40. Finalmente, no pudo cambiar su suerte y la raqueta criolla terminó cayendo por 6-2 y 6-3.

Hasta la interrupción, el partido del chillanejo había sido muy flojo. No se vio cómodo desde un comienzo y su rival no lo perdonó. Dos quiebres consecutivos pusieron muy cuesta arriba la manga. Los numerosos errores no forzados y el poco daño que hizo con sus tiros le facilitaron bastante la tarea al europeo, quien solo se limitó a conservar su servicio para cerrar sin grandes sobresaltos el primer set.

Lejos de la recuperarse en el segundo parcial, se mantuvo la tónica. Una ruptura de Fognini en el primer juego dejó al chileno en una situación compleja. Además, en cada peloteo largo, se vio incómodo y bastante errático, mientras que su rival golpeaba con mucha soltura y lo movía de lado a lado. Y si bien el pupilo de Guillermo Gómez intentó una reacción, el italiano siempre logró salir airoso. No solo eso, pudo quebrar nuevamente en el séptimo juego para quedar con la primera chance de ganar el encuentro. Ahí fue cuando la lluvia se hizo presente y obligó a cancelar toda la jornada.

Una pequeña esperanza

Al regreso, el chileno se vio más activo. De hecho, logró quebrar el servicio de Fogna, con dos puntos consecutivos tras la reanudación. Se abría una ventana de ilusión, pero esa posibilidad se diluyó rápidamente.

Barrios sirvió para descontar y mantenerse en el partido, pero su primer servicio no lo acompañó (en todo el encuentro, solo ganó el 53% de los puntos con su primer saque y un 42% con el segundo) y cometió un par de errores no forzados con el revés que precipitaron el desenlace del encuentro.

Mientras Fognini enfrentará al número dos del mundo Carlos Alcaraz en la siguiente ronda, el tenista chileno regresará al país para disputar el Chile Open. Ahí está a la espera de una invitación al cuadro principal o bien deberá jugar las clasificaciones, algo que se decidirá en los próximos días.

De todos modos, el ATP de Río de Janeiro seguirá contando con presencia nacional, ya que Nicolás Jarry (139º) sigue en competencia y enfrentará este jueves en octavos de final al español Pedro Martínez (76º), verdugo de Christian Garin en la primera ronda.