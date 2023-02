En San Lorenzo le ponen un ultimátum a Ibacache y amenazan con rescindirlo: “No sé qué le pasó al pibe, agarró el auto y se fue”

En San Lorenzo de Almagro no saben nada de Alex Ibacache, el lateral chileno de 24 años que llegó al club argentino cedido desde Everton. El cuadro transandino autorizó una licencia para que el jugador viajara la semana pasada a Chile, pero nunca más se pudieron contactar con el futbolista.

“Con respecto al chico Ibacache, el último día que entrenó fue el martes y desconozco su paradero”, dijo el fin de semana pasado el técnico de los Gauchos de Boedo, Rubén Darío Insua.

La situación molesta y complica en la dirigencia del Ciclón. Así quedó establecido en la conversación que sostuvo el presidente Horacio Arreceygor con El Deportivo, en la cual el máximo dirigente amenazó con rescindir el contrato del zaguero si no se presenta, a más tardar, mañana jueves.

“Nosotros estábamos esperando hoy al jugador. Ayer y hoy hablamos con el representante. Si Ibacache no se presenta mañana, aplicaremos la rescisión del contrato. No tenemos alternativas. Queremos conversar con el jugador, queremos que vuelva. No sé qué le pasó al pibe, agarró el auto y se fue”, aseguró el mandamás de los Santos.

En ese sentido, agregó que “esperaremos un día más a ver si vuelve. El técnico quiere tenerlo y necesita charlar con Ibacache”.

¿Recurrirán a la FIFA si no regresa?

Esos son temas legales que manejan los abogados y los escribanos. Nosotros hemos tomado nota. Si el jugador sigue en esa postura, los abogados tomarán las acciones necesarias

Se dice que el jugador regresó a Chile porque no había cobrado el sueldo…

No lo creo, por ese lado no hay nada. Acá está todo el mundo al día en los salarios, no puede ser que algunos cobres y otros no. Por ahí, como el pibe todavía no ha tenido su oportunidad, tal vez se frustró. Yo lo veo por ese lado, como no pudo jugar tomó esa decisión.

¿Su salida se debe a un tema futbolístico?

San Lorenzo de Almagro es un club grande y cuesta ganarse un puesto. Para eso tienes que hacer sacrificios y el jugador chileno debería saberlo. Si mantiene las expectativas y actitud, seguro llegará su oportunidad. Es un buen jugador y por algo lo elegimos. Quizás tomó una decisión apresurada, pero el técnico (Rubén Darío Insua) lo tiene en cuenta. Tendrán que sostener una charla para ver las cosas de otra manera.

¿Tomarán medidas si no regresa?

Cuando uno toma una medida de esta naturaleza, tiene que pensar bien en eso, debe saber las consecuencias de su accionar.

¿Si rescinden su contrato, el jugador quedará en el aire en lo inmediato?

Así debiera ser. No sé si tendrá un club que tenga un cupo en otro lado, tengo entendido que han cerrado todos los libros de pases en esta fecha. Le costará insertarse, eso tampoco es bueno.

¿Insistirán con el jugador?

Nosotros todavía tenemos expectativas. Vamos a ver si lo podemos solucionar con él (Ibacache). Matías Caruzzo, nuestro mánager, tratará de hablar con el jugador para ver el tema.

¿Entonces mañana es el plazo fatal para Ibacache?

Veremos. Ojalá que vuelva mañana. Si eso no ocurre tomaremos una decisión respecto del jugador chileno.