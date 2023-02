Los insultos de Daniel Morón que fueron denunciados por el juez del duelo entre Colo Colo y Everton

El empate entre Colo Colo y Everton el domingo ha generado más de una reacción en los albos. Desde los dardos de Falcón tras su expulsión por un pelotazo hasta los duros reclamos en contra del arbitraje que efectuó Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro.

“Esa es otra cosa horrorosa. No hay comunicación entre los árbitros. No sé para que mierda llevan esa hueaita en el oído y en la boca. No sé para qué”, disparó el exportero campeón de América con el Cacique en la zona mixta del Monumental.

Al ser consultado por el “siga, siga” que están aplicando los árbitros en el torneo, Morón continuó sus reclamos: “Creen que vienen a solucionar el fútbol y se olvidan de cuidar la integridad de los jugadores. Producto de este nuevo modo, vamos a terminar con fracturados. Hay que ponerle un pare a esto”.

Un informe que lo complica

Durante este martes se conoció la versión del árbitro del encuentro entre Colo Colo y Everton, Felipe González. El juez lo acusó de insultarlo cuando se dirigían a los camarines del recinto: “En el momento que nos dirigíamos al camarín, el señor Daniel Morón nos increpa y nos dice a viva voz ‘ustedes cagan el fútbol, siempre es lo mismo con ustedes, las cagan’ (sic)”, escribió.

Esta no es primera vez que el Gerente Deportivo se ve involucrado en polémicas con los árbitros. La fecha anterior, en el encuentro ante Ñublense en Macul, fue denunciado por ingresar al camarín de los jueces. En su defensa, dijo que ingresó producto de que fue invitado al lugar.

Ante esta nueva situación de Morón, es de esperar que sea citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP a dar las explicaciones de este caso.