La curiosa interacción entre Alexis Sánchez y Gabriel Suazo que se dio en el túnel previo al partido entre Toulouse y el Marsella

El duelo de chilenos que se vivió este fin de semana en la Ligue 1 sigue dando de qué hablar. Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se vieron las caras en el duelo entre Olympique de Marsella y Toulouse, en el cual se impuso el Niño Maravilla por 2-3. Eso sí, la instancia estuvo llena de bromas y elogios entre ambos jugadores nacionales, quienes incluso tuvieron una curiosa interacción antes de salir a la cancha.

En el túnel donde ambos equipos se encuentran, los chilenos no tardaron en saludarse con un abrazo, expresándose el respeto también entre risas y chistes. Cuando Alexis abraza a Suazo, le pregunta: “¿Cómo vas, todo bien?” a lo que el lateral responde: “Bien, estoy muy feliz, incluso hasta aprendí francés”.

La frase causó el asombro del jugador del Marsella, quien le preguntó si era verdad lo que decía, ante lo cual el del Toulouse contestó: “No, estoy bromeando”. Ambos se rieron y mantuvieron el cariñoso abrazo en medio de la interacción.

Esta no fue la única muestra de aprecio entre ambos, pues al finalizar el encuentro, Alexis expresó a través de una historia de Instagram: “Has crecido. Felicitaciones”, refiriéndose a su compatriota que defiende los colores del Toulouse. A pesar de la derrota, el ex capitán de Colo Colo dejó buenas sensaciones entre la prensa y los hinchas, afianzándose cada vez más en dicha zona de la cancha.

La respuesta de Suazo llegó posteriormente, quien en la misma instancia le contestó: “Un placer para mí siempre. Gracias hermano. Eres un crack”. De esta forma, ambos vivieron su primer enfrentamiento en Francia como jugadores de sus respectivos clubes. La próxima vez que se encuentren podría ser en una eventual semifinal o final de la Copa Francia, ya que los dos están en la ronda de los ocho mejores.

Elogios de la prensa

El desempeño del lateral zurdo ha dejado buenas impresiones en la prensa local. Por ejemplo, respecto al mencionado partido entre focenses y violetas, Foot Mercato señaló: “Por su lado izquierdo, no dudó en subir regularmente para ayudar a los atacantes. Su relación con Ratao fue muy interesante. Desde un punto de vista defensivo, rara vez fue alcanzado por la velocidad y contuvo a Clauss bastante bien durante los primeros 45 minutos”.

En el caso del Niño Maravilla, su desempeño no fue elogiado como ha acostumbrado en los últimos partidos de su equipo. Le Phoceen apuntó principalmente a que no se le vio tan activo: “Menos visible que de costumbre, no ahorró esfuerzos, pero realmente no pesó en el encuentro”.

De todas formas, Alexis se encuentra en una forma muy regular en el equipo que dirige Igor Tudor. El próximo partido del OM será un crucial duelo entre puntero y escolta, pues deberán recibir al PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. Dicho partido está pactado para el domingo 26 de febrero, a las 16:45.

En el caso del Toulouse, jugarán como visitantes contra el Reims el mismo día, pero a las 11:00.