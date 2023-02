Entrenador del Toulouse critica el arbitraje tras una dura falta a Suazo: “Si pudieran ver sus rodillas”

El Toulouse de Gabriel Suazo cayó ante el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez, por 3-2. Ambos chilenos disputaron la totalidad del encuentro en la remontada del elenco focense.

En esa línea, el estratega del conjunto violeta, Philippe Montanier, lamentó los errores puntuales que significaron la derrota de su escuadra: “Nos ganan en jugadas a balón parado, eso vuelve poner al Marsella en su lugar, y en pequeños errores como el tercer gol, en la mala recuperación en el eje. En estos partidos, tienes que ser extremadamente preciso. Estoy triste por mis jugadores porque hicimos un muy buen partido”.

Además, apuntó directamente contra el arbitraje de Stéphanie Frappart y se refirió dos jugadas en concreto, una al lateral chileno, que pudieron significar una tarjeta roja y fueron desestimadas: “Tuvimos a una de los mejores árbitros de Europa, pero esta noche no estuvo a la altura. Sufrimos dos agresiones. Si pudieras ver las rodillas de (Gabriel) Suazo y (Zakaria) Aboulkhlal, es inaceptable. Así es, en la adversidad siempre hay que mostrarse digno”.

“Lo que es difícil es que sentimos que no hubo acciones que no estuvieron claras. Estamos muy orgullosos de tener los mejores árbitros de Europa, pero a veces, como yo, no tenemos un buen día. Pero luchamos hasta el final. En cuanto a las estadísticas, el partido estuvo muy equilibrado”, complementó.

Gran primera mitad

También, Montanier valoró el desempeño de sus pupilos, sobre todo en el primer tiempo: “Aquí también es donde quizás perdemos el bote, porque tenemos grandes oportunidades de marcar. En la primera mitad y en la última media hora, el equipo apretó fuerte para remontar. Lo único que lamento son las jugadas a balón parado que marcaron la diferencia”.

“La ambición está en el terreno, en el juego, no estamos demasiado en los efectos de anuncio. Nos mantenemos enfocados en lo que tenemos que hacer. Pero el equipo está progresando, es cierto. El equipo va ganando consistencia con algunos jugadores, aunque es bastante joven e inexperto. Podemos ver que somos capaces de competir con este equipo de Marsella. Esto es lo que me da mucho arrepentimiento de irme con cero puntos, especialmente por nuestros seguidores que fueron los primeros esta noche”, sentenció.