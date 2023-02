Empate en el Monumental: Colo Colo se complica solo y Everton le da las gracias

Colo Colo jugó dos partidos en el Monumental en una semana y no pudo sumar los seis puntos. Ante una multitud en el recinto de Macul, el equipo albo tuvo que masticar un empate 1-1 con sabor agrio ante Everton, desperdiciando una ventaja y acabando con uno menos por una acción totalmente evitable de uno de sus hombres clave.

Al campeón vigente de la competencia local le costó superar a Ñublense, pero sacó adelante la tarea. Entonces, ante los ruleteros tenía que afianzar una idea. No estaba Gustavo Quinteros al borde de la cancha, porque cumplió su segundo partido de castigo (y último). Estrenando su nuevo vestuario, la principal novedad del equipo fue la inclusión desde el arranque de Marco Rojas. Sin Jordhy Thompson, de lo mejor de Colo Colo en el inicio de año, el Kiwi fue el encargado de la generación de juego, ubicándose detrás del ratificado Leandro Benegas.

Los oro y cielo son impredecibles. De la mano de Paqui Meneghini, los viñamarinos pueden sorprender, para bien o para mal. Dicho esto, no se fueron a esconder. La construcción de la visita pasaba casi por necesidad en los pies del mexicano Luis Montes.

Durante el primer periodo, Colo Colo trataba de ser vertical, sin embargo no tuvo calma para finalizar las jugadas con pulcritud. Movía el balón en búsqueda de espacios, sin embargo su creador no aparecía. Marco Rojas no era factor para los suyos. Respecto a sus punteros, Marcos Bolados fue presa constante del juego brusco evertoniano. Por la izquierda, Fabián Castillo estaba muy cargado hacia su franja, lo que es un matiz muy diferenciador si se compara con Gabriel Costa.

Marco Rojas, el 10 del Cacique, apareció cuando su equipo lo requería y quebró la resistencia de Everton. En los 44 minutos, una vistosa jugada personal del mediocampista termina en un centro para Leandro Benegas, quien abre la cuenta con un cabezazo. Primer tanto del ex Independiente en su retorno al fútbol nacional. Un premio para un atacante que si bien no resalta por su técnica depurada, sí lo hace por la lucha en cada pelota y su entrega.

La ventaja no la pudo disfrutar demasiado el cuadro blanco. Si bien se fueron al descanso 1-0, apenas empezó el complemento llegó la igualdad ruletera. Meneghini cambió a su lateral-volante izquierdo. Alejandro Henríquez reemplazó a Cristián Riquelme y la movida resultó porque el jugador igualó el marcador en los 48′, con un potente remate que sorprende a Cortés en el primer palo. Por lo mismo, fue débil la respuesta del seleccionado chileno. Paridad en Macul.

A Everton no le incomodaba ceder el manejo del balón. Colo Colo se hizo del control y comenzó a ejercer presión en una zona en la que las camisetas azul y amarillas se fueron juntando cada vez más. El punto era negocio para los forasteros.

Los albos mandaron a la cancha a Darío Lezcano junto a Benegas, buscando un quiebre, sacrificando a Bolados. Así, Castillo se cambió de lado, lo que no sirvió. En los 64′, una gran tapada de Franco Torgnascioli evita el segundo del Cacique, despejando un cabezazo de Maximiliano Falcón.

El Peluca es uno de esos jugadores indescifrables. Estaba haciendo una muy buena labor en la zaga, sin embargo se sale de control en una acción y se convierte en el villano. El uruguayo le cometió una falta al mexicano Montes y luego, con el azteca en el suelo, le lanza un pelotazo. El juez Felipe González solo lo amonesta. Pero lo llaman del VAR y va a la pantalla a revisar la secuencia. Al final, cambia su decisión y le muestra la roja a Falcón, dejando a los suyos con uno menos.

En la recta final, Colo Colo empujó con más ímpetu que otra cosa. Ya estaba en la cancha el argentino Bouzat, quien no fue ayuda para generar un desequilibrio por la banda. En el tiempo añadido, un cabezazo de Wiemberg se fue muy cerca de un poste.

El elenco popular se fue desinflando con el paso del juego y la expulsión de Falcón le costó caro a un equipo que continúa en la búsqueda de su diseño 2023. Le falta todavía, pero cuando se gana ese trabajo se hace más amigable. Por eso, regalar puntos así duele en Pedrero.

Ficha del partido

Colo Colo 1: B. Cortés; J. Rojas, M. Falcón, R. González, E. Wiemberg; C. Fuentes, E. Pavez; M. Rojas (70′, A. Bouzat); M. Bolados (61′, D. Lezcano), L. Benegas (82′, D. Gutiérrez) y F. Castillo. DT: W. Lemma.

Everton 1: F. Torgnascioli; F. Campos (86′, L. Pastrán), R. Echeverría, D. Oyarzún; J. Espejo (68′, C. Medina), B. Berríos (83′, B. Soto), A. Madrid, C. Riquelme (46′, A. Henríquez); L. Montes; M. Campos y S. Sáez. DT: F. Meneghini.

Goles: 1-0, 44′, Benegas, cabezazo tras jugada de Rojas; 1-1, 48′, Henríquez, gran tiro al primer palo de Cortés.

Árbitro: F. González. Amonestó a Bolados, Castillo, Pavez (CC); Riquelme, F. Campos, Madrid, Henríquez (EVE). En los 78′, expulsa a Falcón (CC) tras revisión en el VAR.

Estadio Monumental. Asistieron 35 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.