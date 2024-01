¿Un mensaje hacia Colo Colo? Arturo Vidal da luces sobre su recuperación física

Todo parecía indicar que el gran anhelo de los hinchas de Colo Colo se iba a concretar: el regreso de Arturo Vidal. De hecho, estaba previsto para estos días que se sellara la vuelta del laureado mediocampista nacional al equipo en el cual nació futbolísticamente, en un vínculo por un año, que lo convertiría en el mejor pagado del fútbol chileno. Era cosa de tiempo. Sin embargo, la situación tuvo un vuelco brusco, que tiene en stand by la incorporación del King a la tienda alba.

La novedad del caso radica en que el directorio de Blanco y Negro tiene sus reparos en los exámenes médicos a los que deberá someterse el jugador, como paso final para cerrar su fichaje. Si bien los refuerzos albos habitualmente realizar ese trámite en la clínica Meds, la cúpula de ByN quería realizarlos en otro lugar, para tener una “segunda opinión”. Este aspecto tiene el acuerdo en espera.

En medio de todo esto, Arturo Vidal compartió una imagen en su cuenta de Instagram luego de su entrenamiento personal, acompañando la foto con el siguiente mensaje: “The King is back” (El Rey está de vuelta, en español).

Por cierto, el posteo del bicampeón de América tuvo repercusión. Al cierre de esta nota registraba más de 50.000 Me Gusta y muchos hinchas reaccionaron en apoyo al futbolista. Uno de los que respondió con un corazón fue uno de sus icónicos excompañeros: el francés Franck Ribéry. Ambos coincidieron en el Bayern Múnich.

En entrevista con El Deportivo, el histórico preparador físico del jugador, Juan Ramírez, entregó detalles de la situación física de su pupilo más conocido. “Se ha tomado los tiempos pertinentes para recuperarse. Eso es un plus. Ha desarrollado los tratamientos plenos. No estaba el apuro de un club, de tener que sumarse para jugar. Estaba lo de Colo Colo, pero ha mantenido la tranquilidad. Club iba a aparecer. Por eso estaba tranquilo. Si me preguntas, lo único que puedo decir es que de sus últimas recuperaciones ésta ha sido la mejor. Por plazos, tranquilidad, por no tener la premura de jugar”, manifestó el PF.