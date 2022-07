¿Apruebo o Rechazo?: Cómo se rebarajó esta semana el naipe en la centroizquierda para el plebiscito

Una proliferación de sinceramientos se generó esta semana tras la entrega de la propuesta final de nueva Constitución, que se llevó a cabo el martes 4 de julio en la ceremonia de clausura de la Convención Constitucional.

Diferentes figuras del mundo político, económico y cultural de la centroizquierda esperaban tomar una definición con el proyecto constitucional en mano y ahora, a dos meses del plebiscito de salida del 4 de septiembre -donde la ciudadanía se pronunciará ante la propuesta-, el naipe se rebarajó y algunos ya hicieron pública su adhesión por el Apruebo o el Rechazo. Revisa acá las principales definiciones.

Ximena Rincón, Democracia Cristiana (DC):

Llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto que nos proponen y, por esa razón, porque no le hace bien a nuestro país, porque no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad, logren materializar sus sueños y se provoca un desequilibrio enorme en los poderes, se pierde la autonomía del Poder Judicial, no hay contrapeso a la autoridad, yo voy a votar Rechazo.

Heraldo Muñoz, Partido Por la Democracia (PPD):

Votaré Apruebo. No porque texto constitucional sea perfecto; lejos de eso. Pero es plataforma para mejorar y enmendar errores y vacíos. Aprecio, por ejemplo, Estado Social y Democrático de Derecho; protección del Océano, que primera vez aparece en Constitución.

Andrea Repetto, economista ligada a la centroizquierda y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez:

Apruebo, porque a mi juicio Chile necesita superar cierto inmovilismo y avanzar, de verdad, en ámbitos tan importantes como los derechos sociales y la descentralización.

Carlos Maldonado, Partido Radical (PR):

Seguiré plenamente comprometido, y trabajando cada día hasta que se concreten de buena forma, es decir, cuidando y preservando lo ya logrado, aquellas imprescindibles mejoras constitucionales, sociales, políticas y económicas que Chile demanda. En el intertanto y en paralelo a esa tarea, que debe continuar, en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, pensando exclusivamente en los intereses superiores de Chile, y por las consideraciones ya expresadas, me veo en la obligación de votar rechazo.

Enrique Correa, Partido Socialista (PS):

La Convención ha terminado su trabajo. El Presidente nos convoca a pronunciarnos sobre el texto aprobado por la Convención. Votaré Apruebo.

Matías Walker, Democracia Cristiana (DC):

A la gente no le hace sentido esta propuesta que nace de la Convención, que divide a los chilenos, que es refundacional, que no soluciona nuestros problemas como nación, más bien nos genera nuevos problemas. Y, por lo tanto, vamos a seguir explicando porqué a nuestro juicio es mejor la opción Rechazo.

José Miguel Insulza, Partido Socialista (PS):

Nosotros estamos del lado que cree que es mejor aprobar esto y hacer las correcciones después.

Francisco Huenchumilla, Democracia Cristiana (DC):

Considero que esta nueva Constitución es un gran avance para Chile, porque cambia el eje del tipo de organización que vamos a tener en Chile con el Estado social de derecho. Ahora, como toda obra humana puede tener luces y sombras, y es perfectible. Pero uno tiene que tomar una decisión. Puesto en esa disyuntiva, yo no me pierdo y estoy naturalmente por el Apruebo.

Andrés Velasco, independiente:

Llegamos a la conclusión de que esta no es la Constitución que Chile necesita, que hay una falsa disyuntiva decir o esta o la vigente y que no hay otra alternativa, eso no es así, y por lo tanto creemos que corresponde rechazar, no para que sea el final de un camino sino para que sea el comienzo de un camino.

Fuad Chahin, Democracia Cristiana (DC):

Yo voy a votar rechazo, pero seguiré luchando por una buena Constitución para Chile, una que logre el reencuentro de nuestra patria, que tenga instituciones inclusivas, que destruya mejor el poder y den gobernabilidad. Que proteja la dignidad de las personas, pero también su libertad y seguridad.

Javiera Parada, independiente:

Comprometida como siempre con una nueva buena Constitución, en el próximo plebiscito del 4 de septiembre votaré Rechazo. Estoy convencida que Chile se merece una Constitución que no excluya a ningún sector.

Yasna Provoste, Democracia Cristiana (DC):

Tengo el convencimiento de que mañana saldremos de la Junta Nacional con un partido que resuelve apoyar lo nuevo, superar el pasado y seguir perfeccionando nuestra democracia. Yo llegaré con la convicción profunda de que el Apruebo le hará bien a Chile y a su gente.

Felipe Harboe, independiente:

El problema de este texto es justamente que tiene un carácter identitario y va separando ya no entre personas, sino entre hombres, mujeres, pueblos originarios, grupos históricamente excluidos, en vez de aunarnos a todos. Es decir, este es un texto que en vez de unirnos como nación, como país, como sociedad, más bien aporta a fortalecer nuestras diferencias, y eso creo que no es bueno para nuestro Chile.

Óscar Landerretche, Partido Socialista (PS):

He estudiado con cuidado las propuestas que componen el texto de nueva Constitución Política de la República que ha elaborado la Convención Constituyente y que se propondrá para ratificación ciudadana en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. No lo considero satisfactorio como cuerpo legal y tampoco lo considero una solución política a la crisis institucional que buscaba resolver. He decidido, por ende, votar ‘Rechazo’ en ese plebiscito.

Sol Serrano, historiadora de la Pontificia Universidad Católica; Antonio Bascuñán, abogado; Pablo Díaz, actor; Carolina Torrealba, exsubsecretaria de Ciencia de Sebastián Piñera; Manuel Marfán, exministro de Hacienda de Eduardo Frei Ruiz-Tagle; y Ricardo Brodsky, exdirector del Museo de la Memoria:

Los firmantes, sin arrogarnos ningún tipo de representatividad especial ni en nombre de ningún colectivo específico, y solo como ciudadanos comprometidos con la necesidad de una nueva Constitución —pero no de cualquier Constitución— invitamos a votar Rechazo este próximo 4 de septiembre.