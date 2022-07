Presidenta del PS reconoce “decepción” por la postura de Ricardo Lagos frente a proceso constituyente

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la distancia que tomó el exmandatario Ricardo Lagos respecto del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, luego que el exmandatario publicara el martes una carta, a 24 horas de la entrega del texto de la Convención Constitucional, en la que sostiene que ni esa propuesta ni la actual Carta Magna suscitan consenso.

“Tomó una opción que no es la que hubiéramos querido, hubiéramos querido que se manifestara, aún con críticas, respecto a una clara opción por el Apruebo, porque pensamos que incluso aquellas materias que él señala como necesarias de modificar o de corregir en el futuro, son mucho más fáciles de hacer con una nueva Constitución”, planteó Vodanovic en entrevista en radio Universo la mañana de este jueves.

Vodanovic, señaló que “esperábamos una clara definición de un expresidente que tiene un importante liderazgo y mucho respeto por parte de la ciudanía y en particular de nuestro partido”.

En ese sentido, reconoció “decepción porque claramente estamos en un momento histórico”.

“Entendemos las críticas del expresidente al proceso, también las suscribimos en parte, creemos que hubo maximalismos, hubo intransigencias, hubo falta de diálogo en el proceso y eso es innegable, por lo tanto creemos que este es el momento para corregir”, sostuvo.

Petición de apoyo a Bachelet

Vodanovic estuvo en Europa tres días y tuvo distintas reuniones con personeros de izquierda en ese continente. En ese marco visitó a la expresidenta y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en Ginebra.

“Ella está muy interesada, como todos sabemos, en el proceso constituyente que no se agota el 4 de septiembre”, aseguró, planteando que, tras el plebiscito se deberán implementar cambios, adaptar normas e institucionalidad, lo que supondrá una etapa de diálogo político.

“Me encantaría que ella viniera y que hiciera campaña, pero también tenemos que entender que sus tiempos están limitados porque su cargo termina el 30 de agosto, ella está haciendo entrega y este es el periodo más álgido de su trabajo que concluye”, explicó la dirigenta socialista.

Consultada por si le pidió formalmente a Bachelet participar en la franja, Vodanovic evitó una respuesta directa.

“Ella va a apoyar el proceso, lo ha dicho, pero yo no puedo señalar de qué manera, porque ella tiene sus limitantes que tenemos que entender”, reiteró.

Sobre la posibilidad de un gesto posterior a que deje el cargo, Vodanovic dijo desconocerlo, pero recordó el apoyo que entregó al Presidente Gabriel Boric durante su campaña por La Moneda.

“No lo sé. Porque puede que ella decida, como lo hizo con el Presidente Boric, hacer alguna manifestación antes, pero no es algo concreto que yo haya hablado ni me corresponde a mí estar pauteando. Solamente mi conversación fue política, como presidenta del partido en el que ella es la más destacada militante. Y como ella señaló en su momento que nadie le había pedido nada en concreto recordarán, yo fui y le dije, bueno, como presidenta del partido le pido en concreto que nos ayude, que apoye esto, pero no le pedí ninguna medida particular”, sentenció.

“No le puedo pedir grabar un video, de hecho, tomé una selfie, eso fue todo, porque no era el momento de estar grabando videos, ni cosas. Ella está muy consciente de lo que significa este proceso, ella ha apoyado al Presidente Boric, tiene un gran aprecio por él, le interesa que le vaya bien al gobierno y le interesa que triunfe la opción del Apruebo porque ella tiene un compromiso con el cambio constituyente que no es de ahora”, agregó.

“Paso”

“¿Usted le pidió ayuda para el Apruebo?”, le consultaron a Vodanovic en la entrevista radial.

“Sí, pero en concreto yo no tengo nada que comunicar sobre ese punto”, contestó, dando pie a un diálogo que pone en duda un apoyo explícito de Bachelet a la campaña del Apruebo, que oficialmente cierra el 1 de septiembre.

¿No le dio respuesta? ¿La escuchó y la miró, no le dijo sí cuenta conmigo, o no sabes que no puedo o lo estoy evaluando, paso, qué le dijo?

-Paso.

¿Paso usted o paso ella?

-‘Paso’ ella y paso yo.

¿Fue un no entonces?

-Un ‘paso’ no más.