“A nosotros no nos van a acallar”: Rincón, Walker y Chahin entregan sus razones para votar Rechazo y afirman que lo harán “en conciencia”

Tensionada. Así se encuentra la Democracia Cristiana a raíz de la decisión adoptada la noche de este miércoles de estar institucionalmente por el Apruebo de cara al plebiscito constituyente del 4 de septiembre.

La determinación se adoptó tras una Junta Nacional, donde participaron 380 delegados y en la que un 63% estuvo por respaldar la propuesta emanada desde la Convención Constitucional contra el 36% que estuvo por ir por el Rechazo.

La resolución dejó entrever la división que existe en la falange y las diversas fracturas internas que el proceso constituyente ha ido generando en la tienda. De hecho la DC ya venía tensionada por la carta de los expresidentes del partido en donde se pidió libertad de acción para los comicios de septiembre y que fue negada por la actual directiva.

Es así como este jueves los senadores del partido, Matías Walker y Ximena Rincón, más el único constituyente de la tienda, Fuad Chahin, dieron a conocer sus argumentos del porqué estarán en contra de lo decidido en la Junta Nacional y apoyarán el Rechazo en el plebiscito de salida.

“Nosotros en conciencia no solo vamos a votar por la opción Rechazo para continuar trabajando en un nuevo texto constitucional que nos una, que nos reencuentre, que tome lo mejor de este proceso que son los derechos sociales, pero que genere las condiciones para que ese Estado social y democrático de derecho sea una realidad y no una ilusión”, indicó Fuad Chahin.

El exconvencional agregó que “no se nos puede pedir que estemos amordazados, que solo podemos expresar lo que dicte nuestra conciencia escondidos en las cámara secreta. Eso es la antítesis de la democracia”.

Durante la mañana de este jueves Chahin había apuntado contra la directiva de su partido y aseguró que “lo que quieren es ponernos en una situación insostenible, o que nos vayamos o nos expulsen”. Cuestionamientos que reiteró durante el punto de prensa junto a Rincón y Walker.

“Así como algunos desconocieron el triunfo en primarias, por ejemplo, de la senadora Rincón como candidata presidencial, yo lo que quiero señalar es que, respetando el resultado de esta junta, ellos mismos no nos pueden exigir a nosotros que violentemos nuestra conciencia y que no podamos votar pensando en el país y además explicar nuestra decisión”, afirmó.

Y fue más allá: “Los que tensionan el partido son los que generaron este mecanismo ad hoc para obtener este resultado, sin respetar la libertad de expresión, sin respetar la libertad de acción y sin consultar a la base militante. Hay algunos que hoy quieren silenciarnos”.

Por su parte el senador Matías Walker explicó que “nosotros en el ámbito de la libertad de conciencia, vamos a votar, en conciencia, por el Rechazo y vamos a compartir con los ciudadanos que nos eligieron en nuestras regiones las razones para hacerlo”.

“(La gente) quiere tener una Constitución que le resuelva sus problemas, no que le genere nuevos problemas, quiere seguir defendiendo la integridad de la nación chilena”, añadió.

El senador de la falange aseguró, además, que “a nosotros no nos van a acallar. Iremos recorriendo cada uno de los rincones de nuestras regiones, de nuestro país, de nuestra nación chilena para compartir con los ciudadanos nuestras críticas a esta mala propuesta, que creemos y tengo la convicción, de que lejos de solucionar los problemas de Chile, sobre todo en materia de seguridad ciudadana, en materia de inflación, de falta de acceso a la salud o pensiones, va a generarnos nuevos problemas”.

Finalmente, la senadora Ximena Rincón señaló que “nosotros nos atrevemos a estar en contra de lo que ha decidido el partido y lo hacemos dentro del espacio de nuestra convicción”.

“Vamos a explicar nuestra decisión en todos los espacios que sea posible, sobre si vamos a hacer campaña en una franja de un partido político, le digo que no. Pero no son los únicos espacios que existen para hacer campaña”, complementó.

La excandidata presidencial de la falange fue enfática en señalar que “yo no voy a renunciar a la DC. No lo hice en momentos tremendamente dolorosos, donde no se respetó la democracia, no lo voy a hacer ahora”.

“Lo que votamos el 4 de septiembre es el texto de la Constituyente del 2022, no la Constitución de Pinochet o Lagos. Votamos eso, si es bueno o malo, si le sirve o no al país. Y, ¿qué es lo pasa después? Si se impone la opción Rechazo porque no es buena para el país tenemos que construir esa nueva Constitución que le sirva a Chile”, advirtió.

“El partido está tensionado hace mucho tiempo, hace mucho rato que está tensionado”, sostuvo sobre lo que se vive en la interna de la DC.

Y cerró señalando que “nosotros queremos un Estado social y democrático de derechos, nosotros queremos que existan derechos sociales, nosotros queremos que se respete la democracia, creemos que se deben generar oportunidades para el desarrollo sostenido y sustentable, y te hago una larga lista”.

“Y el problema que tenemos es que aquí hay algunos que dicen Aprobar para reformar y se olvidan que el umbral que pone esta propuesta es tan alto, 2/3 y si no se logra eso, 4/7 más plebiscito, más consentimiento de los pueblos en todas las materias que le afecten y les afectan todas. Entonces, por favor, digamos la verdad, la verdad es que se quiere aprobar un texto que no es bueno para el país y no hay posibilidad de que se reformule. Porque lo que se está haciendo es poner un cerrojo tan, tan grande, más grande que el que tiene el actual”, concluyó.