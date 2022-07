Presidente DC dice que se definirá “en los próximos días” si partido integrará comando del Apruebo

Tras días de tensión al interior de la Democracia Cristiana, por la postura que iba a tomar el partido de cara al plebiscito del 4 de septiembre, el conglomerado en su junta nacional extraordinaria decidió apoyar la opción del Apruebo a la nueva Constitución.

Esto, luego de que con un 63% de los delegados falangistas hicieran inclinar la balanza hacia la opción de respaldar el texto emanado desde la Convención Constitucional como la postura oficial de la tienda.

Tras ocurrido, el presidente DC, Felipe Delpin, afirmó en Canal 13 que “este fue un proceso que comenzamos hace dos meses tras reflexionar sobre el texto de nueva Constitución (..). Hoy día se produjo una votación, previo a un debate bueno, fraterno y de respeto, donde los camaradas pudieron exponer sobre su mirada y análisis de la propuesta constitucional. Ha sido una muy buena respuesta, era lo que proponía la mesa nacional de la DC: aprobar en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre”.

Sobre por qué debería aprobarse la propuesta elaborada por la Convención Constitucional, el alcalde de La Granja declaró que “es una Constitución que mira hacía el futuro, al siglo XXI, pensando en los jóvenes, niños, mujeres, adultos mayores, medio ambiente, y muchos derechos sociales que los miramos como democratacristianos”.

Al ser consultado por el llamado a libertad de acción realizado hace unos días por expresidentes de la Falange y el respetar el acuerdo de la junta nacional, Delpin aseguró que “hablamos de libertad de conciencia y el voto establece que esa libertad de conciencia se manifiesta en la urna. Les pedimos a todos los camaradas, que en su momento plantearon la opción del Rechazo, que se respete la mayoría que ha acordado la junta nacional”.

Además agregó que “este es un voto de mayoría muy fuerte. El 63,5% de la junta dice que la DC está institucionalmente con el apruebo. Por lo tanto, la convocatoria a todos aquellos que no estaban con esta opción, es que se sumen y no hagan campaña por el Rechazo, eso es lo que hemos planteado”.

Durante los últimos días algunas figuras de la DC ya habían anunciado su apoyo a la opción Rechazo, entre los que destacan la senadora Ximena Rincón, el senador Matías Walker, el exconstituyente y expresidente DC Fuad Chahin, el exministro Belisario Velasco y el exdiputado Waldemar Carrasco.

Delpin manifestó que tras la decisión de la junta el llamado es a “respetar aunque nos duela, hay que ser demócratas siempre, esa es una ley básica de la democracia”. Asimismo, sobre si lo resuelto y las tensiones generadas previamente podrían provocar un quiebre al interior de la DC, aseguró que “eso no está en ninguno de nosotros. De hecho, los delegados que apoyaron el Apruebo, siempre manifestaron que, si la opción no era la mayoritaria, iban a respetar el acuerdo de la junta nacional. Solamente un camarada planteó que el partido estaba en un riesgo de quiebre”.

Por otra parte, Delpin también abordó críticas relacionadas a que algunos consejeros tenían mandatos vencidos. Sobre aquello afirmó que “el Servel rectificó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo había rectificado todos nuestros órganos. Acá no hay ningún órgano que no tenía derecho a participar. No había ninguna irregularidad”.

En relación a sumarse al comando del Apruebo, Delpin aseguró que “será un tema que tendremos que definir en los próximos días”.

Sobre las declaraciones del Presidente Boric, en que envió un mensaje a los dirigentes DC y los llamó a que “recuerden a (Eduardo) Frei Montalva” para definir su postura, el presidente de la Democracia Cristiana comentó que “yo he escuchado muchas veces al Presidente referirse al expresidente Eduardo Frei Montalva, se lo ha manifestado a nuestra expresidenta Carmen Frei en privado, hemos tenido reuniones con él y siempre menciona a Frei Montalva (...) Él tiene una admiración por Eduardo Frei Montalva y yo creo que le hace bien, porque sin lugar a dudas, admira al mejor Presidente que ha tenido Chile en toda su historia”.