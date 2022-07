“Recuerden a Frei Montalva”: el llamado del Presidente en antesala de cónclave DC para definir postura para el plebiscito

Una jornada clave vivirá la Democracia Cristiana (DC) durante las próximas horas. Desde las 17.00, la junta nacional de la falange se reunirá para definir la postura institucional del partido, en miras del plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Un cónclave que se realizará de manera virtual y que comenzará con un previo debate político para posteriormente, a eso de las 20.00, concretar una votación electrónica en la que los 406 dirigentes con derecho a voto definirán si aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución.

Ad portas de que inicie aquel proceso, desde La Moneda el Presidente Gabriel Boric envió un mensaje a los dirigentes demócratas cristianos y los llamó a que “recuerden a (Eduardo) Frei Montalva”. Una referencia que ya había hecho el martes de esta semana, durante su discurso desde la testera del Salón de Honor del ex Congreso Nacional en el acto de clausura de la Convención Constitucional.

“Ha pasado muchísima historia para poder llegar a este momento. Muchos sacrificios, incluso de vidas, para poder discutir, debatir una Constitución que nazca de un debate democrático. Bien vale en este momento recordar al expresidente Eduardo Frei Montalva, quien hace 42 años, el 27 de agosto de 1980, en los días oscuros de nuestro país, hacía desde entonces un llamado a una asamblea constituyente”, comenzó diciendo en aquella ocasión el Jefe de Estado.

Pero el gesto de hoy, además, se da en la antesala de la junta nacional que ha estado marcada por la tensión interna del partido ante la solicitud de libertad de acción de algunas figuras, tras las divididas visiones que se ciernen en la colectividad.

Por un lado, algunos ya se han manifestado públicamente a favor del Rechazo, como es el caso de la senadora Ximena Rincón, el exministro Belisario Velasco, y el exdiputado Waldemar Carrasco.

Mientras que otros como el senador Francisco Huenchumilla y 24 alcaldes falangistas -de un total de 54 que pertenecen al partido y que están distribuidos a lo largo del país- además de 30 concejales del mismo conglomerado, definieron votar Apruebo. Una opción a la que también se inclinaría la senadora Yasna Provoste.

Esto ha generado inquietud en el partido liderado por el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, quien además reconoció esta mañana, tras una reunión con dirigentes oficialistas del PPD y el PS, que ante la falta de unanimidad “el partido está tensionado”.

“Hay una tensión, sin lugar a dudas, por eso el llamado es a que seamos demócratas hasta que nos duela. Si la opción que hoy en la noche se transforme en minoría, ya sea Apruebo o Rechazo, acatemos todos esa decisión de la junta, eso es ser demócrata”, recalcó el timonel de la colectividad en dicha oportunidad.

Además, remarcó que “aquí no cabe libertad de acción”, ya que se tiene que optar por una de las dos opciones, y llamó a actuar “en consecuencia, con disciplina y respetando los acuerdos de la mayoría”.

“No me gustaría ver a nadie, a ningún camarada que esté en alguna opción distinta en al franja haciendo campaña distinta a la que pueda estar en la línea del partido”, enfatizó Delpin.

Otro hecho que también ha marcado la previa del cónclave de la DC fue la aprobación por unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado del proyecto que busca rebajar el quórum de reformas constitucionales en la actual Carta Fundamental a 4/7.

Una iniciativa que fue presentada por los senadores demócrata cristianos Rincón, Matías Walker e Iván Flores, junto al independiente-PPD, Pedro Araya, y que cuenta con el respaldo de Evópoli, Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).

En la práctica, el proyecto habilita un “Plan B” en caso de que gane el Rechazo, para iniciar un camino alternativo al proceso constituyente que llevó la Convención Constitucional. Sin embargo, no ha sido bien recibido por figuras oficialistas, entre ellas la propia DC.

De hecho, a inicios de junio, luego de que los senadores presentaran la reforma, fue el propio Delpin quien reconoció que desde la mesa nacional del partido se enteraron “por la prensa” y no de manera “formal”.

“La verdad es que no existió alguna comunicación para poder contarnos. No hubo ninguna. Esperamos siempre que ante cualquier propuesta, y sobre todo estas propuestas tan relevantes, el partido sea comunicado, se le informe, se pueden conversar, no pedir permiso, pero se pueda conversar. (...) Más cuando se han realizado conversaciones con la derecha”, precisó en aquella ocasión el timonel falangista.